Jak zmniejszyć liczbę porzuconych koszyków w swoim biznesie online?

Przyczyny porzucanych koszyków w sklepach internetowych

Porzucone koszyki zakupowe w sklepach internetowych są powszechnym problemem, który ma wiele przyczyn. Jedną z najczęstszych jest złożoność procesu zakupowego. Długie i skomplikowane procesy zamawiania mogą zniechęcać klientów. Dodatkowo, brak jasnych i skondensowanych informacji na każdym etapie, wprowadza niepewność.

Wymóg zakładania konta i wypełniania długich formularzy jest kolejną istotną przyczyną porzucania koszyków zakupowych w sklepach internetowych. Klienci często poszukują szybkości i wygody w zakupach online, a konieczność rejestracji i przekazywania wielu danych osobowych może być postrzegana jako zbędna przeszkoda i prowadzić do frustracji i zniechęcania, szczególnie jeśli klient pragnie dokonać szybkiego zakupu. To, w połączeniu z obawami o prywatność i bezpieczeństwo danych, może skutkować rezygnacją z dokończenia transakcji.

Jak InPost Pay pomoże Ci zmniejszyć liczbę porzucanych koszyków w e-commerce?

InPost Pay to usługa, która znacznie upraszcza proces transakcji w sklepach internetowych. Przede wszystkim skraca proces zakupowy, ponieważ klienci dokonują rejestracji w InPost Pay tylko raz, a następnie mogą robić zakupy w różnych sklepach bez potrzeby logowania. Dzięki temu ograniczona zostaje jedna z najczęstszych przyczyn rezygnacji z zakupów w e-sklepach.

Ponadto, InPost Pay jest zintegrowany z aplikacją InPost Mobile. Dzięki przechowywaniu ulubionych opcji płatności i dostawy (np. Paczkomat w określonej lokalizacji) klient może złożyć zamówienie szybko i wygodnie, co znacząco zwiększa szanse na zmniejszenie liczby porzuconych koszyków, a także sprawia, że zakupy stają się przyjemne i mniej czasochłonne. Jeśli jednak klient zdecyduje się porzucić koszyk przed zakończeniem transakcji, InPost Pay wyśle mu przypomnienie o nieukończonych zakupach i zachęci do powrotu do sklepu. Wdrożenie InPost Pay w sklepie internetowym pozwala także na zachowanie spójnego doświadczenia zakupowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://inpostpay.pl/biznes.