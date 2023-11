Skąd bierze się przeziębienie?

Przeziębieniem nazywamy listę objawów związanych z zapaleniem błony śluzowej nosa, zatok przynosowych i gardła. Wirusy wywołujące przeziębienie mogą być przenoszone drogą kropelkową (w momencie, gdy osoba zakażona kicha lub kaszle, a osoba zdrowa wdycha zawierające wirusy cząsteczki) lub poprzez kontakt z zakażonymi przedmiotami. Za wystąpienie przeziębienia odpowiadają między innymi takie rodzaje wirusów jak:

Pikornawirusy,

Rynowirusy,

Koronawirusy,

Wirusy grypy i paragrypy,

Syncytialne wirusy oddechowe (RSV).

Według ekspertów, rozwój objawów przeziębienia występuje zazwyczaj do trzech dni od zakażenia. Co ważne, osoba chora zaraża przez nawet dwa tygodnie od pojawienia się pierwszych symptomów choroby, dlatego niezwykle ważne jest, aby w tym czasie szczególnie dbać o higienę swoją i bliskich. Jednocześnie warto podkreślić, że wystąpienie objawów choroby jest oznaką, że układ immunologiczny podjął walkę z wirusami, co świadczy o jego prawidłowej pracy.

Jakie są pierwsze objawy przeziębienia?

Symptomy przeziębienia nasilają się stopniowo. Do pierwszych objawów choroby zaliczamy przede wszystkim spadek samopoczucia i uczucie „rozbicia”. Zakażonemu mogą towarzyszyć zawroty i ból głowy, a także podwyższona temperatura ciała (zwykle sięgająca nie więcej niż 38 stopni Celsjusza). Co więcej, pierwsze symptomy choroby wiążą się z bólem mięśni i charakterystycznym uczuciem „szczypania” w plecach.

Kolejnym objawem przeziębienia jest obrzęk błony śluzowej nosa, powodujący wodnisty katar. Przez pierwsze dni nieżyt nosa jest trudny do zahamowania, a w okolicy czwartego dnia do zakażenia barwa kataru może zmieniać się na żółtą lub zieloną, stając się trudną do usunięcia wydzieliną. W tym czasie niezwykle ważne jest oczyszczanie nosa, gdyż zalegająca wydzielina tworzy doskonałe warunki do rozwoju bakterii. W tym celu warto wykonywać regularne płukanie zatok z wykorzystaniem specjalnej butelki do irygacji.

Do symptomów przeziębienia zaliczamy także infekcje dalszych narządów układu oddechowego, obejmujące ból gardła, opuchliznę węzłów chłonnych oraz chrypę. Osobie przeziębionej zwykle towarzyszy także mokry lub suchy kaszel, nasilający się rano i przed snem. Zwykle wystąpienie tych przykrych dolegliwości wiąże się także ze spadkiem apetytu i ciągłym uczuciem zmęczenia.

Czym może skutkować nieleczenie pierwszych objawów przeziębienia?

Wczesne leczenie przeziębienia ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju infekcji. Brak reakcji na pierwsze symptomy zakażenia może doprowadzić do wystąpienia chorób takich jak bakteryjne zapalenie ucha środkowego czy zatok przynosowych, a także zapalenie krtani, oskrzeli, a nawet płuc. Co więcej, im ostrzejsze będzie przeziębienie, tym słabszy stanie się organizm, a powrót do pełnego zdrowia zajmie znacznie dłużej. Ponadto ciężki przebieg choroby może doprowadzić do częstszego nawracania infekcji.