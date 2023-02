Jaka powinna być idealna firmowa strona internetowa?

Hosting strony internetowej

Serwery, na których utrzymana jest strona internetowa, mają niebagatelny wpływ na szybkość jej wczytywania. Jest to czynnik, na którym nie warto oszczędzać. Darmowe hostingi dostępne na rynku, nie są więc najlepszym rozwiązaniem. Osoby, które nie wiedzą, jaki hosting wybrać, mogą poradzić się specjalistów, zajmujących się projektem i ich strony internetowej.

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że szybkość ładowania strony ma bardzo duże znaczenie dla potencjalnego użytkownika witryny. Wyniki badań są nieubłagane – jeśli strona firmowa wczytuje się zbyt wolno, może to zniechęcić osobę, która chce z niej skorzystać. Taka osoba zrezygnuje z wizyty i prawdopodobnie nigdy już nie wróci.

Odpowiednia szata graficzna i responsywność

Zlecając projekt graficzny strony internetowej, trzeba pamiętać o tym, że ma on bardzo duże znaczenie. Szata graficzna strony firmowej powinna podkreślać najważniejsze jej elementy, być czytelna i estetyczna. Nadmiar elementów graficznych może przytłoczyć potencjalnego użytkownika i przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego.

Firmowe strony internetowe Olsztyn muszą działać idealnie nie tylko na komputerach stacjonarnych, ale także urządzeniach mobilnych – to jest telefonach lub tabletach. Responsywność strony to cecha, która oznacza, że rozmiary zamieszczonych na niej grafik będą dopasowywać się do rozmiaru wyświetlacza danego urządzenia. Użytkownicy, którzy widzą, że strona perfekcyjnie działa na wszystkich rodzajach urządzeń, na pewno chętniej będą ją odwiedzać.

Układ strony i dopasowane treśc

To zamieszczone na stronie treści w dużej mierze wpływają na decyzje podejmowane przez jej użytkowników. Dlatego warto zadbać o to, by były one przejrzyste i zrozumiałe, a przy tym – dopasowane do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Treść zamieszczona na stronie firmowej może bezpośrednio przekładać się na zwiększone zarobki. Użytkownik, który odwiedza stronę firmową po wpisaniu zapytania w wyszukiwarkę internetową, oczekuje, że właśnie tutaj znajdzie odpowiedź.

Jednak same treści to zdecydowanie za mało – równie ważny jest ich układ. Przemyślana konstrukcja strony internetowej sprawia, że staje się ona przyjazna dla użytkowników. Jej obsługa jest bardzo intuicyjna, co umożliwia ułatwia poruszanie się po witrynie. Trzeba zadbać o to, by osoba odwiedzająca stronę nie zgubiła się w nadmiarze informacji. Elementy takie jak migające banery, przesadzone animacje i nadmiar różnego rodzaju przycisków, z pewnością nie wyjdą na dobre.

Jak widać, istnieje wiele czynników, na które trzeba zwrócić uwagę przy zleceniu projektowania stron internetowych. O wszystkie z nich mogą zadbać profesjonaliści, którzy zajmują się tym na co dzień.