Jaką wybrać mokrą karmę dla psa?

Jakie są rodzaje mokrej karmy dla psów

W ofertach sklepów można znaleźć mokre karmy dla psa w formie przypominającej pasztety, musy, tzw. mielonki lub konserwy. Każde opakowanie zawiera informację o dziennej ilości, jaką powinien zjadać pies. Mokra karma dla psów jest aż czterokrotnie mniej kaloryczna niż sucha karma. Dobrze zbilansowana psia dieta wskazuje, by w przypadku podawania wyłącznie karmy suchej pies miał zawsze dostęp do świeżej wody. To rzecz naturalna, ale trzeba o tym pamiętać. Rozwiązaniem może być menu mieszane, czyli uzupełnienie codziennej diety karmą mokrą i suchą dla psów – wśród wielu rodzajów karm mokrych znajdziesz właśnie te Idealny dla szczeniąt, juniorów, dorosłych i seniorów. Mokra karma dla psów występuje w kilku odmianach: pasztet, kawałki w sosie i kawałki w galarecie.

Jaki skład karmy dla psa

Dobra mokra karma dla psa powinna być odpowiednio zbilansowanym posiłkiem, który w składzie będzie miał 85% minimum 50% mięsa, 20% podrobów, 15% kości, oraz 15% zawartości roślinnych składników, tzn. 10% warzyw i 5% owoców. Psie karmy są komponowane na różne sposoby. Zawsze ważna jest zasada, że im krótsza i prostsza kompozycja, tym lepiej.

Ważne jest również, aby sprawdzić składniki wymienione na etykiecie. Do właściwego funkcjonowania organizmu czworonoga niezbędne są nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 oraz witaminy, które powinny być składnikiem każdej mokrej karmy.

Mokra karma dla psa - czego unikać

Wybierając karmę dla psa, należy zwrócić uwagę na składniki, których najlepiej unikać.

Sztuczne konserwanty – za szkodliwe i niebezpieczne uważa się BHA, BHT, E 251 i E 324.

Zboża – są raczej ciężkostrawne dla psa i niekiedy powodują alergie (zwłaszcza pszenica). Poza zbożami najlepiej unikać w karmach ciężkostrawnych dodatków, takich jak soja czy kukurydza.

Wybierając karmę dla psa, powinieneś także sprawdzić, czy zawiera ona substancje, do których jest przyzwyczajone twoje zwierze. Jeśli zauważysz objawy alergiczne u pupila po zjedzeniu pokarmu, natychmiast spróbuj ustalić, który składnik je powoduje. Jest to ważne, ponieważ nawet w małych ilościach powoduje poważne alergie.

Czy warto kupić mokrą karmę dla szczeniaka

Potrzeby żywieniowe młodych psów są wyjątkowe. Młody organizm potrzebuje odpowiednich elementów budulcowych dla optymalnego rozwoju i wzrostu. Mokra karma dla psów spełnia te potrzeby. Karmy dla szczeniaków są w dużej mierze o płynnej konsystencji, a ich delikatny proces obróbki pozwala na zachowanie ważnych wartości odżywczych każdego posiłku. Od pierwszych dni życia psa można podawać im karmę mokrą. Odpowiadają za rozwój swojej odporności i prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego przez całe życie psa.

