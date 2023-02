Jaki hotel najlepiej wybrać jadąc na urlop do Zakopanego?

Hotel Gold Zakopane & SPA

Wpisując w wyszukiwarce frazę "hotel Zakopane" znaleźliśmy na jednym z wyższych miejsc ofertę czterogwiazdkowego obiektu, który może budzić zainteresowanie z kliku ważnych powodów. Przede wszystkim jak na hotel tej klasy ma on niezbyt wygórowaną cenę. Poza tym znajduje się nieco na uboczu, chociaż całkiem blisko centrum miasta i jednocześnie blisko szlaków do Tatrzańskiego Parku Narodowego, a w zimie do wielu wyciągów narciarskich. Jest to więc dobra oferta dla wszystkich, którzy w ciągu dnia chcieliby skorzystać z jak największej liczby atrakcji miasta, ale wieczorem i w nocy odpocząć z dala od hałasu.

Budynek jest piękny, w stylu zakopiańskim. Oferuje bardzo komfortowe pokoje. Na miejscu są między innymi sauna i jacuzzi, które pozwolą świetnie zrelaksować się po górskich wędrówkach. Na głodnych czeka piękna restauracja z wieloma rarytasami regionalnej kuchni. Hotel Gold Zakopane & SPA bardzo chętnie przyjmuje także rodziny z dziećmi oraz gości biznesowych, dla których przygotowana została sala konferencyjna wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty multimedialne. Można też wynająć to miejsce na uroczystości rodzinne takie jak chrzciny, komunie i wesela.

Hotel Kasprowy Wierch Zakopane

Gdybyście jednak chcieli znaleźć coś blisko słynnych Krupówek czyli najważniejszego deptaku pod Tatrami to polecamy podobnie jak wyżej skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Pod hasłem hotel Zakopane centrum najpewniej zobaczycie ofertę jaką ma dla Was Hotel Kasprowy Wierch Zakopane. Obiekt służy jako miejsce noclegowe już od roku 1936. Domyślić się możecie, że jest to budynek zabytkowy, który powstał jako willa w stylu szwajcarskim już w roku 1890.

Hotel Kasprowy Wierch Zakopane zapewnia kameralną atmosferę. Pokoje są tu dwu, trzy i czteroosobowe w kilku różnych standardach. Wszyscy goście mogą nieodpłatnie korzystać z parkingu, co w centrum miasta byłoby w innym przypadku bardzo trudne. Dodatkowo goście mają możliwość zamawiania posiłków w tutejszej restauracji i pizzerii z dwudziestoprocentową zniżką.

We wspomnianej wyżej restauracji są między innymi dania regionalne ale też inne powszechnie znane jak kotlet de volaille, kotlet schabowy panierowany czy żeberka.

Najsłynniejsze szlaki w polskich Tatrach

Będąc w Zakopanem koniecznie trzeba się wybrać na tatrzańskie szlaki. Wbrew pozorom nie wszystkie z nich są trudne i nie wszystkie długie. Z Zakopanego można pójść na spacer przyjemnymi dolinami Strążyską, Białego lub Ku Dziurze. Też łatwe ale znacznie dłuższe są Dolina Kościeliska i Dolina Chochołowska. Ale do nich trzeba już podjechać samochodem lub komunikacją publiczną. Warto wybrać się też na Kalatówki. Słynna jest również Droga do Morskiego Oka, ale prawie zawsze bardzo zatłoczona, zwłaszcza w weekendy.