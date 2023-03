Jaki kupić prezent na dla koleżanek z pracy? Podpowiadamy

Skąd się wziął Dzień Kobiet?

Pomysł na świętowanie Dnia Kobiet pojawił się po strajkach kobiet, które odbywały się w Nowym Jorku. Ich postulatami były poprawa warunków pracy i płacy oraz przyznanie kobietom praw wyborczych. Początkowo Dzień Kobiet obchodzono go 28 lutego, ale ostatecznie świętujemy 8 marca.

Stopniowo amerykański zwyczaj zaczął się rozpowszechniać, a dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet to już tradycja niemal na całym świecie, również w Polsce. Cieszył się on sporą popularnością już w czasach PRL, kiedy to wręczano w prezencie kobietom goździki i nylonowe rajstopy. Na szczęście te czasy minęły i obecnie znacznie popularniejsze są apetyczne słodkości!

Prezent na Dzień Kobiet w pracy: czekoladowy telegram

Nie jest łatwo wybrać odpowiedni prezent na Dzień Kobiet dla koleżanki z pracy, ale mamy kilka pomysłów, które z przyjemnością Ci zaproponujemy!

Jednym z nich niech będzie czekoladowy telegram. To sposób na słodki prezent, ale podany w nieoczywisty sposób. Za pomocą takiego telegramu można przekazać własną wiadomość, życzenia lub wyznanie – sprawdzi się doskonale, jeśli nie chcesz kolejny rok wręczać koleżance sztampowych czekoladek czy kwiatka.

Czekoladowy telegram to prezent na Dzień Kobiet w pracy, który pozwala w nietuzinkowy sposób uczcić święto kobiet. Ułożone z czekoladowych literek słowa trafiają do obdarowanej osoby bardziej niż klasyczne upominki, szczególnie wtedy, gdy zostały skomponowane specjalnie dla niej. Masz pomysł na własne życzenia? Chętnie je dla Ciebie przygotujemy! Może to jest ten moment, w którym warto wyznać swoje uczucia? Czekoladowy telegram doskonale się do tego nadaje.

Słodycze na Dzień Kobiet do pracy: klasyczne pralinki

Nikt jednak nie powiedział, że klasyczne prezenty nie są miłe! Apetyczne, wykonane z belgijskiej czekolady pralinki to prezent na Dzień Kobiet w pracy, na który nikt nie będzie narzekał.

W naszej ofercie znajdziesz sporo propozycji, które doskonale nadają się na to święto. Naszym zdaniem w takiej roli najlepiej sprawdzą się symboliczne bombonierki z zabawnym nadrukiem dla „Super Woman”, ale mamy też spore, eleganckie zestawy w drewnianych szkatułkach. Interesującym pomysłem są też czekoladki w kształcie kwiatów. Cokolwiek wybierzesz, na pewno każde z tych rozwiązań zostanie docenione przez koleżanki z pracy.

Słodycze na Dzień Kobiet do pracy to najlepszy pomysł na prezent, bo czy jest ktoś, kto nie kocha pysznej czekolady? Zapraszamy do wizyty w naszym sklepie internetowym – w kilka chwil wybierzesz dla swoich koleżanek coś, co osłodzi im dzień!