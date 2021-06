Jaki prezent na pierwsze urodziny?

Zabawki edukacyjne na roczek - jak wybrać najlepsze?

Moment, w którym dziecko oficjalnie przestaje być niemowlakiem, jest bardzo ważny w jego życiu. To okres bardzo intensywnego rozwoju - zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Dziecko jest coraz bardziej mobilne i z dnia na dzień wzrasta jego ciekawość. Chętnie eksploruje otoczenie, ucząc się nowych umiejętności i chłonąc wiedzę o otaczającym go świecie. To ważne, by zapewnić mu bezpieczne środowisko do zabawy. Właśnie dlatego edukacyjne zabawki na roczek muszą być pozbawione małych elementów, które maluch mógłby urwać czy odgryźć. Istotne jest także to, by były wykonane z materiałów wysokiej jakości, które posiadają certyfikat CE.

Co jeszcze wziąć pod uwagę, gdy wybierasz zabawki edukacyjne na roczek? Z pewnością istotne jest to, że w tym okresie potrzeby i możliwości dziecka bardzo szybko się zmieniają. Przeglądając ofertę sklepów z artykułami dla maluchów, musisz szukać produktów, które oferują kilka stopni zaawansowania. Dzięki temu nie tylko nie znudzą się po kilku dniach zabawy, ale przede wszystkim nauczą nowych umiejętności. To bardzo ważne, by dokładnie przeanalizować funkcje oferowane przez zabawki interaktywne.

Wybierając zabawki edukacyjne na roczek, nie możesz zapominać o wieku i możliwościch dziecka. Jego rozwój jest bardzo ważny, dlatego wcześniej wspomniane różne stopnie trudności są istotne, jednocześnie jednak trzeba mieć na uwadze, że zbyt skomplikowane wyzwania na sam początek mogą go zniechęcić. W takiej sytuacji zabawki interaktywne będą dla dziecka po prostu nieinteresujące.

Mając na względzie komfort całej rodziny, musisz wybrać zabawki interaktywne o odpowiedniej głośności. Nie ulega wątpliwości, że muszą one wydawać dźwięki, a dzieciaki bardzo to lubią, jednak zbyt duży hałas będzie obciążeniem dla ich układu nerwowego. Nie lubią ich również rodzice. Warto wybierać gadżety, które dają możliwość regulacji głośności.

Ostatnim parametrem, który warto wziąć pod uwagę, są także kolory. Trudno powiedzieć, które z nich będą najbardziej podobać się rocznemu dziecku, jednak wiemy z całą pewnością, że te krzykliwe nie są dobre dla ich wzroku. Jednocześnie musisz pamiętać, że stonowane kolory ich nie zainteresują. Najlepiej więc wybierać zabawki interaktywne w podstawowych barwach: czerwonym, niebieskim czy żółtym. Nie będą straszne ani nudne, przyciągną więc uwagę dziecka na dłużej.