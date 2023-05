Jaki rodzaj gaśnicy wybrać?

Do czego służą gaśnice?

Odpowiedź jest dość oczywista: gaśnice to urządzenia służące do gaszenia pożarów. Jednak warto pamiętać, że większość stosowanych powszechnie gaśnic to nieduże, podręczne urządzenia. Dzięki temu mogą być zlokalizowane w kluczowych miejscach danego obiektu, a także na wyposażeniu każdego samochodu. Szybka dostępność gaśnicy gwarantuje jak najlepsze wykorzystanie jej możliwości - umożliwia ona stłumienie ognia w zarodku lub ugaszenie niewielkiego pożaru. W internetowym sklepie Sorbex oferujemy różne modele gaśnic najwyższej jakości. Poznajmy, jakie są najpopularniejsze rodzaje tych przydatnych urządzeń.

Rodzaje gaśnic

Zanim wymienimy rodzaje gaśnic, warto pokrótce omówić tak zwane klasy pożarów. Noszą one oznaczenia literowe i przedstawiają się następująco:

A - pożary takich jak: papier, drewno, guma, tekstylia, plastik.

B - grupa pożarów, takich jak benzyna, olej, farba, nafta.

C - pożary gazów: propan, metan, gaz ziemny, itp.

D - to oznaczenie znajdziemy na specjalistycznych gaśnicach do gaszenia metali.

E - pożary z grup ABC, które występują w obrębie urządzeń podłączonych pod napięcie.

F - gaśnice do gaszenia tłuszczy i olei kuchennych.

Każda gaśnica posiada oznaczenie, do jakiej klasy pożaru jest przeznaczona. Najczęściej składa się ono z dwóch lub trzech liter. To rozwiązanie znacząco ułatwia identyfikację gaśnic, nawet w awaryjnej sytuacji. Natomiast ze względu na rodzaj środka gaśniczego powszechnie wykorzystywane są następujące rodzaje gaśnic:

Gaśnice proszkowe - dedykowane przede wszystkim do gaszenia pożarów z grup ABC lub BC. Charakteryzują się niską ceną i największą skutecznością w walce z podanym rodzajem zagrożenia.

Gaśnice pianowe - dobrze radzą sobie z pożarami A, B i F. Są pewnym zamiennikiem dla gaśnic proszkowych. Doskonale nadają się do gaszenie palących się tłuszczy, więc szczególne zastosowanie znajdują w kuchniach, zarówno domowych jak i komercyjnych.

Gaśnice śniegowe - inaczej gaśnice CO2. Są używane do gaszenia pożarów typu B i C. Ich główną zaletą jest możliwość bezpiecznego gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu poniżej 1000 V. Zabronione jest używanie gaśnicy śniegowej na ludziach, ponieważ może to powodować odmrożenia.

Gaśnice proszkowe - najpopularniejszy rodzaj gaśnic

Gaśnice proszkowe to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj gaśnic. Mniejsze gaśnice proszkowe, o pojemności 1 kg lub 2 kg znajdują zastosowanie jako zabezpieczenie niewielkich pomieszczeń biurowych oraz samochodów. Można je znaleźć także na łodziach i w kamperach. Większe gaśnice proszkowe są dedykowane do zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej, stacji benzynowych, hal produkcyjnych i magazynowych.

Najlepsze gaśnice do domu

A jakie są najlepsze gaśnice do domu? To zdecydowanie gaśnice pianowe, dzięki którym ugasimy na przykład pożar tłuszczu na patelni. Warto jest wyposażyć się w taką gaśnicę i mieć ją “pod ręką” w naszej kuchni. Gaśnica może nam pomóc w uratowaniu naszego zdrowia i dobytku, dlatego warto jest zaznajomić się bliżej z tymi urządzeniami przeciwpożarowymi.