Jakie firany na metry wybrać?

Tanie firany do stylowych wnętrz

Jedną z zalet firanek jest to, że pozwalają na swobodny przepływ światła do pomieszczenia. Dzięki temu można cieszyć się naturalnym oświetleniem, jednocześnie zachowując pewną prywatność. Tkaniny nie blokują widoku na zewnątrz, ale nadal zapewniają nieco zaciemnienia i ochronę przed słońcem. Pomimo popularności innych okiennych dekoracji niezmiennie firany na metry https://www.eurofirany.com.pl/sklep-online/firany-na-metry-1663 nie wychodzą z mody i rewelacyjnie wpisują się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne aranżacje. Są więc popularnym wyborem do różnych pomieszczeń takich jak sypialnie, salon, kuchnia czy łazienka. Dają możliwość stworzenia lekkiej, eleganckiej i przyjemnej atmosfery we wnętrzu, jednocześnie nie przytłaczając przestrzeni. Szeroki wybór firan w sklepie internetowym sprawia, że każdy znajdzie coś idealnego.

Jakie wybrać firanki metrażowe do salonu?

Salon jest pewnego rodzaju wizytówką, więc nic dziwnego, że z wielką uwagą wybiera się tam też wszystkie dodatki. Także firanki https://www.eurofirany.com.pl/sklep-online/firany-do-salonu-1118 muszą robić wrażenie, a w najlepszych sklepach można znaleźć bardzo dużo stylowych propozycji, które podkreślą charakter wnętrza i wpiszą się w oczekiwania domowników. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się stylowe firany z naturalnych tkanin. Te wykonane z bawełny, lnu lub jedwabiu to popularny trend w wystroju wnętrz. Te materiały nadają się doskonale do nowoczesnych, minimalistycznych salonów, dodając im przytulności i elegancji. Warto także sięgać po geometryczne wzory, które są obecnie bardzo modne i dodają wnętrzom nowoczesnego charakteru. Bez problemu można znaleźć firanki z liniami, trójkątami, rombami lub innymi abstrakcyjnymi kształtami. Nadal popularnym trendem ze względu na swoją prostotę i naturalność jest styl skandynawskich. Nie brakuje więc kolekcji w pastelach, które odświeżają salon i nadadzą mu lekkość. Miłośnicy tradycji chętnie natomiast sięgają po firany z haftem lub aplikacjami. Dodają one salonowi wyrafinowanego charakteru, a ciekawe efekty wizualne pozwolą uzyskać faktury, falbanki, marszczenia czy plisowanie.

Modne na metry firany

Choć bez problemu można znaleźć ponadczasowe tanie firanki i pasujące do nich zasłony https://www.eurofirany.com.pl/sklep-online/zaslony-na-metry-1662, to warto zauważyć, że także w tym segmencie rynku panują okresowe mody. Obecnie prawdziwym hitem są proste, minimalistyczne firanki wykonane z lekkich tkanin takich jak bawełna lub len. Mają czyste linie i niewyszukane wzory, często w stonowanych kolorach, które doskonale wpisują się w nowoczesne i minimalistyczne wnętrza. Rewelacyjnie prezentują się także nowoczesne firany oraz zasłony w stylu botanicznym. To trend związany z ekologią, boho i modną egzotyką. Warto więc sięgnąć po energetyczne kolory i wyjątkowe wzory – liście, kwiaty i gałązki. Dodają świeżości, naturalności i przytulności. Oryginalnie prezentować się będą również firanki z etnicznymi motywami. Wzory inspirowane różnymi kulturami są obecnie na topie. Można znaleźć firany metrażowe oraz zasłonki z motywami azjatyckimi, afrykańskimi, skandynawskimi i wieloma innymi, które dodadzą salonowi charakteru i oryginalności.