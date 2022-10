Jakie gry lubią dzisiaj dzieci? Pogląd nauczyciela

Postaram się jak najdokładniej przyjrzeć się każdej z popularnych gier wśród moich uczniów i zrozumieć, dlaczego je lubią. Możesz też poczytać.

Sama kocham gry, w wolnych chwilach staram się bawić od pracy i codzienności. Od 4 roku życia grał na PC (MS-DOS, Windos 95, 98), tym samym Dendy. Było sporo ulubionych gier, które ukształtowały moje obecne gusta: między innymi Diablo 1, Warcraft 1,2, Age of Empire, Doom 1, 2, Super Mario Bros., Darkwing duck, Earthworm Jim, Commander Keen, Prince of Persia. , było to w wieku 8 lat, później poznałem Bioshock, Devil May Cry 3, GTA: Vice City, FlatOut, Need for Speed ​​Undeground itp. lista jest obszerna i myślę, że u większości moich czytelników jest bardzo podobna.

Główną ideą jest to, że grałem w wiele różnych gier, a także moi rówieśnicy. Myślę, że ten rodzaj miłości jest wynikiem okresu, w którym zawsze byliśmy głodni nowych gier. W tym czasie nie było komputerów, zwłaszcza w Mołdawii, a nie w największym mieście, jednak nawet w naszym Zażopińsku pojawiły się kluby komputerowe. Wszystko było nowe i musiałem oddać butelki i złom, aby zagrać dodatkowe pół godziny „na komputerach” z dochodami. Jednak jakość gier była wtedy inna. Teraz jest też wystarczająco dużo dobrych projektów, które nie wymagają dobrego komputera, ale obraz jest w większości przygnębiający. Nieskończona ilość tanich gier, bez spójnego pomysłu. Skopiowana mechanika (i nie w najlepszy sposób), pospiesznie wykonane modele, przekrzywiona animacja, ale najważniejsze jest to, że jest monetyzacja.

W co oni grają?

Tak więc współcześni, mali gracze, których uczę, grają na PC, ale w domu niektórzy mają Playstation 4, 5, przełącznik Nintendo, Xbox 360, a nawet chińskie klony PSP, które obsługują kilka starych emulatorów konsol, takich jak: Sega Mega Drive , Nintendo 64, Super Nintendo, często nawet faceci z nie najbogatszych rodzin mogą grać na smartfonach, co robią. Ku mojemu zaskoczeniu duże zainteresowanie cieszą się klubami komputerowymi, które dają możliwość grania w nowoczesne gry wieloosobowe za niewielkie pieniądze.

W co grają młodzi padawani? Czego po prostu nie zaobserwowałem podczas lekcji:

Brawl Stars

Roblox

Kreska geometrii

Minecraft

Minecraft Clicker

Dystans 2

Symulator obudowy dla Standoff 2

1vs1.lol

Ogólnie niektórzy uczniowie grają w domu i w przyjemniejszych tytułach: Uncharted, The Legend of Zelda Breath of the Wild, The Last Of Us, Sonic Mania, Mario Odyssey, Undertale, Subnatica, Portal 2, za zainteresowanie takimi grami, Chcę, żeby dzieci tylko chwaliły. Są tacy, którzy zagłębiają się w studia nad niektórymi seriami gier, więc miałem na lekcji fana Sonica, mogłem wymienić wszystkie gry o jeżu, gdzie poszły i jaki rodzaj fajniejszej rozgrywki. Nie można jednak powiedzieć tego samego o wszystkich uczniach. Jest idealny gry dla dziewczyn które niosą ze sobą nie tylko sens gry, ale także intelektualne.

Można by pomyśleć, że gry, w które grają w klasie, zabijają czas, aby zająć się tym, kiedy wyjaśniam materiał, ale grają w nie również w domu.

Większość uwielbia gry konkurencyjne, takie jak: Fortnite, PUBG, CS:GO, Valorant, z których później upodobali sobie tanie rzemiosło, takie jak Standoff 2, 1vs1.lol i wszelkiego rodzaju mapy w Robloxie, które co jakiś czas kopiują GTA 5 lub Fortnite, albo prezentują własną wersję aren deathmatch.

Rewelacyjna gra mobilna, w którą gra prawie 90% dzieci, których uczę. To „arcydzieło” branży gier zostało opracowane przez firmę Supercell, znaną z takich gier mobilnych jak: Clash of Clans, Clash Royal, którego reklamy ze wszystkich dziur w pewnym momencie dostały, a także reklamy aktualnych gier mobilnych, takich jak RAID SHADOW... cóż, rozumiesz. Nawet Liam Neeson zagrał w reklamach Clash of Clans.

Co przyciąga małe cyber kotlety w tej grze? Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem nie ma tajemnic.

Po pierwsze, jest to ogromna publiczność, którą zgromadzili na poprzednich projektach.

Po drugie, prosta koncepcja i rozgrywka: jest 58 postaci, każda z własnymi umiejętnościami, wiele trybów, zarówno PVP, jak i PVE.

Po trzecie, kolorowy wygląd, obecność przepustki i obecność elementu rywalizacji z tymi samymi małymi cyber kotletami.

Opis każdego z trybów jest dość długi i oczywiście nie chcę tego robić, więc wyróżnię 3 główne tryby, w które gra większość ludzi.

Zdobywanie kryształów to tryb 3v3, w którym musisz zbierać kryształy, które od czasu do czasu pojawiają się na środku mapy. Moim zdaniem ten tryb jest jednym z najbardziej udanych.

Clash to tryb Battle Royale bez ograniczeń czasowych. Możesz rozbić pola, aby dodać statystyki do postaci, ogólnie, jak zwykle w Battle Royale.

Brawlball to tryb 3v3, w którym głównym zadaniem jest zdobycie 2 bramek przeciwnikom. W zasadzie, jeśli opracujesz taktykę i rzucisz się z piłką od razu do bramki, to mecz można zakończyć bardzo szybko

Dużo pytałam dzieci o równowagę. Większość zgodziła się, że darowizny na późnym etapie gry wpływają na równowagę, ponieważ przekazując darowizny na przepustkę bojową, a także kupując przedmioty ze sklepu w grze, możesz szybko ulepszyć swoją postać, otwierając jej gadżety, są one dodatkowe. możliwości. Na przykład naładuj dwa ataki, jeśli zużyłeś wszystko, wykonaj doskok, przywróć HP itp. Jednak po dokładniejszym przestudiowaniu sprawy doszedłem do wniosku, że wyszukiwanie gry rzuca cię do graczy o tej samej randze i sile postaci, a bardziej napompowanych graczy nie można znaleźć. Skil decyduje, że tak powiem.

Gra jest powtarzalna, dzieci trzymają się jej cały czas, prawdopodobnie można ją porównać z okresem, kiedy ja i moi przyjaciele jeździliśmy na łyżwach w zamkniętej becie Dota 2, kilka meczów z rzędu, z chęcią podniesienia swoich umiejętności i konkurować. Jednak w przypadku Brawl Stars dość szybko mi się to znudziło, mecze są niezwykle szybkie, a rozgrywka dla różnych postaci w ogóle nie różni się zbytnio, sprowadzając wszystko do tego, kto dzwoni do kogo szybciej.

Roblox

Nic nie trwa wiecznie pod księżycem, z wyjątkiem pieprzonego Robloxa. O tym wielowymiarowym śmietniku można mówić bez końca, w którym nie ma po prostu nic - klony GTA, klony Fortnite, klony Need for Speed, mapy platformowe, ocaleni, battle royale, bijatyki anime jednym słowem, koncentrat szaleństwo.

W Roblox można grać na Windos, MacOS, Android, Ios, Xbox, miliony aktywnych użytkowników, kierując się w stronę meta uniwersum, ogólnie kompletnego zestawu nowoczesnych megakorporacji, które mieszają się ze wszystkimi kolaboracjami i pochłaniają umysły młodych ludzi.

Roblox, jako platforma, zapewnia dużo miejsca na wyobraźnię w zakresie rozwijania swoich poziomów, szeroką gamę map od społeczności, na każdy gust. Przy tych wszystkich zaletach jakość kart często pozostawia wiele do życzenia, a także duża liczba oszustów i darczyńców.

3 najlepsze tryby i mapy: mapy Parkour, Fortnite Battle Royal, Counter Blocks .

Istnieje ogromna liczba kart parkour o dowolnym kolorze i złożoności. Skacz solo, skacz w towarzystwie, tryb króla wzgórza w trybie parkour, cokolwiek zapragnie twoje serce.

Jedna z wielu map parkour

Fortnite Battle Royal to klon Fortnite rozciągnięty na ramie Roblox, niezwykle niezdarny pod względem kontroli i strzelania. Możesz być jednak zaskoczony, nawet konstrukcja została tam skopiowana. Wszystko gra się bardzo niewygodnie w porównaniu z pierwowzorem – niezrozumiałe hitboksy, bardzo niewygodne sterowanie, ogromny ping, przelatywanie przez tekstury, ale dzieciom się to podoba, nic nie da się zrobić. Dzieci są bardziej skłonne do grania w tę wersję Fortnite, nie każdy ma w domu komputer, który wyciągnie oryginał, ale chcą się bawić.

Fortnite Battle Royal

Counter Blocks - jak można się domyślić, jest to klon Counter Strike, podczas gdy nie jest dla mnie do końca jasne, dlaczego grają w klonową wersję CS w Robloxie, kiedy prawie wszystkie komputery mają Counter Strike 1.6. Niektórzy grają w Standoff 2, który znajduje się tuż poniżej.

Bloki licznika

Dostępność jest tym, co przyciąga dzieci, baw się tam, gdzie chcesz, jak chcesz, czego chcesz. Prawdopodobnie nie możesz winić dzieci za zły gust - najważniejsze jest to, że możesz grać na prawie każdym komputerze, cokolwiek zapragnie twoje serce, tysiące kart do dowolnego anime i filmu lub analogu popularnej gry. Załóż skórę ulubionego bohatera za opłatą i baw się dobrze.

Kreska geometrii

Ilekroć widziałem Robloxa i Minecrafta, równie często widywałem Geometry Dash.

Zwykły poziom, z którego oczy zaczynają płynąć po kilku minutach

Geometry Dash to platformowa gra 2D pierwotnie wydana na urządzenia mobilne z systemem iOS/Android, a później na komputery stacjonarne. W rzeczywistości jest to biegacz, w którym musisz kliknąć ekran w określonym momencie, aby sześcian odbijał się i mijał przeszkody. Całości akcji towarzyszy muzyka elektroniczna, która jest zsynchronizowana z rozgrywką, tutaj można usłyszeć muzykę tak „sławnych artystów” jak: Waterflame, DJ-Nate, F-777, DJVI i innych.

Rozgrywka Geometry Dash, na wysokich poziomach trudności

Ponieważ gra jest płatna w AppStore i Google Play, większość ludzi gra w pirackie wersje online na PC. W rezultacie na lekcjach szaleńczo stuka się na klawiaturze i myszy, jeden z alternatywnie uzdolnionych nawet złamał klawiaturę, a następnego dnia przyszedł z nową.

Kolejny stracony poziom w Geometry Dash

Gra jest pełna niezwykle jasnych poziomów, pomalowanych na kwaśne kolory, z ogniskami epilepsji, z których wyraźnie można złapać atak, na YouTube można nawet znaleźć poradniki, jak zrobić „efekt epilepsji w Geometry Dash” podczas tworzenia poziomów .

Jest dla mnie za jasny i kolorowy, oczy męczą się, głowa pęka od muzyki, pomysł generalnie fajny. Gra się z popędem, ale szybko się tym męczysz.

Minecraft

Minecrafta nie trzeba przedstawiać, wszyscy go doskonale znają, wystarczą też memy z krzyczącą shkolota, aby zrozumieć, kim jest główna publiczność gry. Moi uczniowie grają za pośrednictwem Tlaunchera, jest to rodzaj programu uruchamiającego, który pozwala grać z licencjonowanym kontem lub bez niego. Ten launcher zapewnia możliwość gry na dużej liczbie serwerów, z dużą liczbą modyfikacji. Wśród serwerów znajdują się zarówno zwykłe survivalowe, jak i serwery z modyfikacjami do PVP. Generalnie faceci interesują się zarówno PVE, jak i PVP, to kwestia gustu.

Lub w klasie, podobnie jak w tym słynnym filmie

W kontekście fabuły na uwagę zasługuje wersja Minecraft Education Edition, która służy do nauki programowania, istnieje możliwość uruchomienia małego, wizualnego środowiska programowania sterowanego zdarzeniami, jak Scratch, oraz możliwość pisania w JavaScript. Wersja ta przeznaczona jest do nauki podstaw programowania, zrozumienia podstawowej logiki zmiennych, cykli. Odbywa się to za pomocą tzw. agenta, mini wersji golema, który wykonuje polecenia z programu. Była już bardziej szczegółowa recenzja , więc nie ma sensu jej powtarzać.

Dzieci są zainteresowane Minecraft Education Edition, a niektóre nawet kontynuują w nim pracę po zajęciach.

Minecraft Clicker

Cała rozgrywka Minecraft Clicker

Minecraft Clicker jest po co i dlaczego. Po co to grać, w ogóle nie nadrabiam zaległości. Przed tobą pojawia się klocek, z każdym szturchnięciem, które zdobywasz, punkty te można wydać na ulepszenia, kupić kilof, który dodaje punkty za każdym kliknięciem, lub zmienić blok. Grali w to dwaj bracia akrobaci, którzy bardziej przyglądali się wydzielinie z nosa niż badali, można się tylko domyślać ich zdolności umysłowych.

Dystans 2

Jest to mapa klonów Dust 2, która została usunięta z gry przez twórców.

Kolejny klon Counter Strike na smartfony od kazańskiego studia Axlebolt. Ten sam dobry stary CS, tylko na telefonach i z innymi kartami. Jak gra się na PC? Oczywiście przez emulatory. Przeważnie grają oczywiście na smartfonach, chwaląc się nawet tym, którzy przekazali więcej „swoich” pieniędzy na skórki. Zabawnie jest słuchać odwiecznej debaty o pingu, lagu, obozowiczach i szczurach. Nie ma co mówić bardziej szczegółowo, bo tryby są tam takie same jak w CS, a rozgrywka powtarza wszystko niemal w całości, z wyjątkiem dynamiki typowej dla mobilnych strzelanek.

Symulator obudowy dla Standoff 2

To tylko symulator obudowy, który całkowicie kopiuje interfejs z oryginalnego Standoff 2

Ponieważ monetyzacja w Standoff 2 opiera się na skórkach i skrzynkach, niektórzy wymyślili symulator do otwierania gównianych skrzynek. Kto może być zainteresowany, pytasz? I tak też zadałem sobie pytanie. Otwarcie skrzynek oznacza zdobycie losowej skórki, którą można następnie podziwiać w grze. Ogólnie rzecz biorąc, sam proces powinien wzbudzać podziw w oczekiwaniu na otwarcie wszechobecnych skrzyń. Wydajesz pieniądze, otwierasz skrzynkę iz niepokojem czekasz na to, co ci się wydarzy, jak możesz wtedy zabłysnąć w meczach i przed kumplami. Zapewne idea symulatora etui dla dzieci ma na celu wywołanie tych samych emocji, tylko za darmo i bez możliwości założenia tego etui w grze. Oczywiście kompletna bzdura, ale nadal istnieje i cieszy się pewną popularnością. Nawet w tiktok pojawiają się filmy, w których kręcą kołem ruletki z tego symulatora przypadków,

1vs1.lol

1v1 to trzecioosobowa strzelanka inspirowana Fortnite. Gra daje możliwość wspólnej walki z przeciwnikami, gdzie oboje otrzymujecie tę samą broń, amunicję i umiejętności budowlane. Możesz grać w przeglądarce, gra nie wymaga wiele. Konstrukcja, która wielu nie lubi w Fortnite została tu przeniesiona bardzo ostrożnie. W rzeczywistości jest to ten sam Fortnite, tylko dla tych, których PC nie ciągnie. Kopia jest wystarczająco dobra do gry przeglądarkowej, oczywiście brakuje w niej tego samego wrażenia strzelania, co w oryginale i płynności w sterowaniu, ale do strzelania między lekcjami wystarczy.

Wniosek

Kilka różnych, ale jednocześnie podobnych projektów: komponent PVP, tryby survivalowe, lootboxy, tanie i przystępne cenowo kopie znanych gier, wszystko to reprezentuje interesy młodych graczy. Na lekcjach projektowania gier zazwyczaj opowiadam o historii gier wideo, ich powstawaniu, rozwoju branży. Jednocześnie większość dzieci wierzy, że Mario to pierwsza gra, a takich tytułów jak Half-Life, Doom, Warcraft w ogóle nie znają. Staram się z racji swojej wiedzy opowiedzieć o tym, czym były wcześniej gry, otworzyć im oczy na to, jakie projekty były założycielami znanych obecnie gatunków, na czym polegali współcześni twórcy przy tworzeniu tego czy innego projektu. W jednej z lekcji zasugerowałem nawet, aby wszyscy przeszli przez kilka poziomów w Doom (1993), aby dowiedzieć się, czym byli strzelcy. Powinieneś słyszeć, jak mówią