Jakie meble ogrodowe wybrać? Metalowe to obecnie hit! Dodatkowo zaskakują funkcjonalnością

Solidność w parze z łatwością utrzymania w czystości

Nawet najpiękniejsze meble ogrodowe nie będą cieszyć, jeśli okaże się, że po wiosenno - letnim sezonie prezentują się po prostu kiepsko. Dlatego jeśli zależy Ci na rozwiązaniu trwałym i solidnym, który przetrwa z powodzeniem wiele sezonów, metalowe meble ogrodowe wydają się być idealnym rozwiązaniem. To propozycja na taras, balkon i do ogrodu. A wielosezonowość mebli oraz ich odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, czy mechaniczne uszkodzenia potwierdza fakt, że to wyposażenie często wybierane do letnich ogródków restauracyjnych i kawiarnianych.

Metalowe meble łatwo utrzymać w czystości. W zasadzie wystarczy przetrzeć je miękką wilgotną ściereczką, aby skutecznie i szybko usunąć z ich powierzchni pył i kurz. Ten jednak i tak nie osadza się na meblach tak łatwo, jak ma to miejsce w przypadku innego rodzaju powierzchni. Tutaj warto postawić jednak na meble malowane proszkowo specjalną farbą ochronną. Zyskasz dodatkowo pełne zabezpieczenie mebli przed korozją.

Modny, minimalistyczny design, który sprawdzi się w każdej aranżacji

Wśród propozycji metalowych mebli ogrodowych dominują nowoczesne, minimalistyczne projekty doskonale wpisujące się w zasadzie w dowolny styl, w jakim utrzymany jest taras lub balkon. To niezwykle uniwersalne i wygodne. Wybierając dowolny zestaw zyskujesz bowiem pewność, że będzie dobrze komponował się z przestrzenia tarasu i całego ogrodu. Jeśli jednak poszukujesz bardziej klasycznych rozwiązań, wśród wyposażenia z metalu również takie znajdziesz. Obok nowoczesnego, prostego, niemal surowego designu mamy do wyboru meble utrzymane m.in. w stylu prowansalskim, czy art deco. Z kolei ażurowe oparcia, zawinięte podłokietniki i zagięte nogi wybranych zestawów mebli dodają im lekkości i subtelnego charakteru. To fantastyczna propozycja dla romantycznych ogrodów.

W tym sezonie postaw na prostotę w odcieniach szarości

Niezależnie od stylu mebli, zestawu nowoczesnego, czy bardziej klasycznego, w przypadku mebli metalowych warto sięgnąć po modne propozycje w odcieniach szarości. To rozwiązania od pastelowych, skandynawskich odcieni po antracyt i barwy ołowiu. Do tego klasyczna biel, czerń i odcienie naturalnego drewna. Metal w tym przypadku fantastycznie komponuje się z innymi materiałami, np. drewnem teak, które nieco "ociepla" charakter wyposażenia.

Wśród propozycji metalowych mebli do ogrodu królują przestronne, funkcjonalne narożniki, które tutaj zaskakują lekką formą nieprzytłaczającą przestrzeni. To świetne rozwiązanie także na niewielki taras. Fotele rozkładane i obrotowe to z kolei prawdziwy hit. Taras lub balkon stają się dzięki nim prawdziwym "przedłużeniem" salonu.