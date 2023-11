Jakie panują trendy w wyborze światełek na choinkę? Zapytaliśmy ekspertów Lumen Home!

Chcesz dowiedzieć się, jakie światełka na choinkę wybrać? Skorzystaj z naszych podpowiedzi, które przygotowaliśmy w poniższym materiale z pomocą specjalistów sklepu Lumen Home.

Monochromatyczność, czyli nowoczesność na tradycyjnej choince

Trend monochromatyczności koncentruje się na użyciu jednolitych kolorów i tonów w dekoracji choinki. W tej estetyce światełka na choinkę często występują samodzielnie, bez towarzyszenia tradycyjnych, kolorowych ozdób. Gęsto obsadzone światełka tworzą efektowną i nowoczesną choinkę, która staje się centralnym punktem dekoracji świątecznych. Dopełnieniem nowoczesnego designu może być gwiazda na czubku drzewa, która będzie dopasowana kolorystycznie do barwy oświetlenia.

Innowacyjne rozwiązania w klasycznych światłach choinkowych

Współczesny rynek oferuje szeroki wybór światełek choinkowych – na co najlepiej wskazuje oferta przygotowana przez sklep Lumen Home, gdzie znajdziesz szereg zróżnicowanych opcji. Mogą być one idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji domowników, co pozwoli jeszcze lepiej spersonalizować wnętrze pomieszczeń.

Wśród dostępnych opcji znajdują się:

Światła o zmiennej intensywności błysku: Pozwalają na regulację intensywności świecenia, co umożliwia stworzenie spersonalizowanego efektu.

Różnorodność kolorów: Oprócz klasycznych białych światełek, popularne są również światła w różnych barwach, umożliwiając tworzenie unikalnych kompozycji.

Światła z timerem: Pozwalają na automatyczne włączanie i wyłączanie światełek, co jest wygodne w obsłudze i pozwala zaoszczędzić na energii elektrycznej (eliminując m.in. ryzyko związane z niewyłączeniem oświetlenia choinki na noc lub w trakcie wyjazdu).

Inteligentne światła: Tego typu systemy mogą być sterowane za pomocą aplikacji mobilnej lub asystenta głosowego. Daje to użytkownikowi pełną kontrolę nad efektem oświetleniowym.

