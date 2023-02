Jakie są najważniejsze rodzaje stali nierdzewnej? Gdzie wykorzystujemy ją w zależności od jej własności?

Na czym polega wyjątkowość chromu? Leży to w jego reakcjach z tlenem! W obecności tlenu na powierzchni produktu ze stali nierdzewnej tworzy się cienka warstwa nierozpuszczalnego tlenku chromu. Ta warstwa tlenku tworzy „super zdolność” materiału, dzięki czemu świetnie radzi sobie z podwyższonymi temperaturami oraz w konstrukcjach, w których występują wielkie wahania ciśnienia. Dzięki tym zdolnościom stal nierdzewna świetnie odnajduje się w konstrukcjach przemysłowych i rurociągach. Ze stali nierdzewnej najczęściej tworzy się rury nierdzewne bezszwowe, kołnierze nierdzewne, pręty nierdzewne i tuleje nierdzewne i wiele innych.

Istnieje wiele rodzajów stali nierdzewnej, ale można je podzielić na 5 głównych:

Stale o ferrytycznej strukturze wewnętrznej

Nowoczesne ferrytyczne stale nierdzewne wyróżniają się odpornością na korozję. Zachowują wysoką jakość i pod wieloma względami nie ustępują swoim chromoniklowym odpowiednikom. Istnieje kilka środowisk, w których ten rodzaj stali przewyższa analogi i wykazuje lepszą odporność.

Stal nierdzewna z austenityczną strukturą wewnętrzną

Z łatwością zachowuje swoją strukturę nawet w bardzo niskich temperaturach. Austenityczna struktura wewnętrzna ma wysokie wartości wytrzymałościowe. Jest odporna zarówno na wysokie temperatury, jak i duże obciążenia.

Stale o strukturze martenzytycznej

Kryształy martenzytu mają strukturę tetragonalną, w której atomy żelaza znajdują się w miejscach sieci. Z wyglądu martenzyt jest reprezentowany przez wiele ciemnych igieł żelaza na jasnym tle. Kąt nachylenia tych igieł wynosi średnio 60 stopni względem siebie. Niemożliwe jest wykrycie śladów węgla na powierzchni martenzytu, ponieważ jest on całkowicie rozpuszczony.

Stale nierdzewne utwardzane wydzieleniowo

Stale te są również nazywane stalami nierdzewnymi o wysokiej wytrzymałości. Stale nierdzewne utwardzane dyspersyjnie zawierają aluminium, niob lub tantal i uzyskują swoje właściwości poprzez hartowanie i przemianę martenzytyczną.

Konstrukcja stalowa typu duplex

Jakie cechy ma stal duplex? Ogromną wytrzymałość, stal duplex jest uważana za jeden z najbardziej wytrzymałych materiałów. Stal duplex również słynie z dużej odporności na korozje, dzięki czemu można śmiało stosować ją w miejscach, w których występuje duża wilgotność.

Stal nierdzewna ma wiele zalet. Przede wszystkim materiał ten jest bardzo mocny, odporny na zużycie, dobrze uformowany, niekorozyjny i spełnia normy środowiskowe. Okres eksploatacji wyrobów ze stali nierdzewnej może osiągnąć 50 lat. W tym dość długim okresie stal prawie nie traci swoich pierwotnych właściwości. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej o stali nierdzewnej to serdecznie zapraszamy na stronę internetową https://stainlesseurope.pl/ . Można przeprowadzić analizę elementarną wymaganą do produkcji stali najwyższej jakości. Są to fluorescencja rentgenowska (XRF) i optyczna spektroskopia emisyjna (OES). Pierwsza metoda to jeden z najlepszych technologów w dziedzinie obróbki metali. Przenośne analizatory rentgenowskie mogą przeanalizować cały metal w ciągu kilku sekund i posortować go według rodzaju. OES to technologia do analizy metali i stopów w laboratoriach. Z jego pomocą można uzyskać szybką analizę pierwiastków w materiale.