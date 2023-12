Jakie są prawa i obowiązki konsumentów i sprzedawców związane z kartami podarunkowymi?

Co to jest karta podarunkowa i jak ją kupić?

Karta podarunkowa to dokument, który uprawnia do dokonania zakupu towarów lub usług w określonym sklepie lub sieci sklepów. Karta podarunkowa ma zazwyczaj określoną wartość nominalną, termin ważności i sposób realizacji. Można ją zakupić w formie fizycznej lub elektronicznej.

Kartę podarunkową można kupić bezpośrednio w sklepie, który ją honoruje, lub przez internet. W tym drugim przypadku należy zwrócić uwagę na warunki dostawy, opłaty dodatkowe i możliwość zwrotu. Przykładem karty podarunkowej, którą można kupić online, jest https://www.mediaexpert.pl/lp,kartapodarunkowa, która umożliwia zakup dowolnego produktu z oferty sklepu Media Expert. Karta podarunkowa Media Expert jest ważna przez 12 miesięcy od daty aktywacji i może być wykorzystana zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i na stronie internetowej.

Jak korzystać z karty podarunkowej?

Korzystanie z karty podarunkowej jest proste i wygodne. Wystarczy przedstawić ją przy kasie w sklepie lub wpisać jej kod na stronie internetowej. Karta podarunkowa może być wykorzystana w całości lub w częściach, w zależności od wartości zakupionych towarów lub usług. Jeśli wartość karty podarunkowej jest wyższa niż wartość zakupu, to różnica pozostaje na karcie i może być wykorzystana przy kolejnym zakupie. Jeśli wartość karty podarunkowej jest niższa niż wartość zakupu, to należy dopłacić różnicę innym sposobem płatności.

Czy można zwrócić kartę podarunkową?

Zwrot karty podarunkowej jest możliwy tylko wtedy, gdy została ona zakupiona przez internet i nie została jeszcze wykorzystana. W takim przypadku konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania karty podarunkowej, bez podawania przyczyny. Należy jednak pamiętać, że sprzedawca może odmówić zwrotu karty podarunkowej, jeśli jej termin ważności jest krótszy niż 14 dni. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, należy skontaktować się ze sprzedawcą i podać niezbędne dane, takie jak numer karty podarunkowej, data zakupu i kwota. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jakie są prawa i obowiązki sprzedawcy?

Sprzedawca jest zobowiązany do wydania karty podarunkowej w formacie czytelnym i trwałym, obejmującej dane o jej wartości, terminie ważności oraz metodzie wykorzystania. Jest on również zobowiązany do honorowania karty zgodnie z ustalonymi warunkami i nie ma prawa odmowy jej akceptacji bez podania ważnego powodu. Ma uprawnienie do odrzucenia zwrotu karty, jeżeli została nabyta w sklepie fizycznym lub jej ważność jest krótsza niż 14 dni. Ponadto, sprzedawca ma możliwość odmówienia realizacji karty, gdy jest ona uszkodzona, podrobiona bądź zagubiona. Posiada również uprawnienie do modyfikacji warunków karty, jeżeli wymagają tego zmiany prawne lub ekonomiczne, lecz powinien o takich zmianach powiadomić konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem.