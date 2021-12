Jakie są wady i zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jakie wady ma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zanim zdecydujemy się na spółkę z o.o., w pierwszej kolejności warto przyjrzeć się jej minusom. Dzięki temu od razu można dowiedzieć się, z jakimi ewentualnymi trudnościami trzeba się będzie zmierzyć. Za największą wadę tego rozwiązania wiele osób uważa księgowość spółek. Należy ją prowadzić w pełnej formie. Co to oznacza w praktyce? W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółce konieczne jest ewidencjonowanie każdego kosztu i przychodu. Jest to związane z koniecznością rejestrowania wszystkich przepływów, do jakich dochodzi w przedsiębiorstwie – zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych. Należy przy tym pamiętać, że prowadząc pełną księgowość spółek, trzeba założyć oddzielny firmowy rachunek bankowy. Ponadto wymaga ona przygotowywania szczegółowych sprawozdań finansowych z działalności przedsiębiorstwa. Zawierają one rachunki zysków i strat, zestawienia aktywów i pasywów oraz dodatkowe informacje związane z działalnością spółki.

Drugą wadą spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie. Aby doprowadzić do wypłacenia zarobionych pieniędzy, w pierwszej kolejności należy bowiem uiścić podatek CIT (19%). Następnie również 19% trzeba zapłacić od podziału zysku. Tego typu powinność nie obowiązuje w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Jakie korzyści przynosi spółka z o.o.?

Mimo paru wad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przynosi też wiele korzyści. Przede wszystkim jej założenie jest bardzo proste. Wiąże się też z niskimi kosztami – zalicza się do nich podpisanie aktu notarialnego, uzyskanie wpisu do KRS oraz wniesienie własnego wkładu (wystarczy 5000 zł). Warto przy tym pamiętać, że jeśli zakłada się spółkę przez internet, można w ten sposób uniknąć kosztów związanych z aktem notarialnym.

Zaletą spółki z o.o. jest też to, że ma ona osobowość prawną. Dzięki temu ma ona możliwość zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, a także nabywania prawa oraz pozywania i bycia pozywaną.

Główną korzyścią płynącą z założenia spółki z o.o. jest jednak to, że wspólnicy mają ograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania. W praktyce oznacza to, że odpowiadają oni jedynie za pośrednictwem wniesionego przez siebie wkładu, a nie osobistego majątku jak ma to miejsce w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ostatnią z ważnych zalet spółki z o.o. jest szansa na to, aby uniknąć płacenia ZUS-u. Jeżeli prowadzi się ją ze wspólnikiem, nie ma się obowiązku odprowadzania takich składek. W przepisach zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych widnieje bowiem informacja, że osoby prawne nie podlegają ubezpieczeniom o charakterze obowiązkowym.