Jakie są zasady rekrutacji na studia na UEK Kraków? Przewodnik – krok po kroku

Warunki przyjęć i postępowania mogą się nieznacznie różnić w zależności od wybranej szkoły wyższej oraz dziedziny studiów. Zastanawiasz się, jak ta wygląda procedura na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule.

Dlaczego warto studiować na UEK-u?

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, czyli w skrócie UEK, jest jedną z największych, ale i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w kraju. To nowoczesna, efektywnie zarządzana szkoła wyższa z blisko 100-letnią tradycją. Krakowski UEK dysponuje niezwykle bogatą ofertą dydaktyczną, obejmującą kilkadziesiąt kierunków kształcenia. Aktualnie uczelnia realizuje m.in. studia wyższe I i II stopnia w języku polskim i angielskim, studia podyplomowe, studia MBA oraz studia dedykowane.

Nauka na Uniwersytecie Ekonomicznym daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, poszerzenia kompetencji, uzupełnienia dotychczasowej wiedzy oraz doskonałego przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania zawodu. Na uczelni pracuje wielu znakomitych naukowców oraz specjalistów, którzy od lat kształcą elity polskiego biznesu. Uniwersytet współpracuje z ponad 200 zagranicznymi szkołami wyższymi, dzięki czemu studenci mają możliwość brania udziału w międzynarodowych wymianach oraz uzyskania podwójnych dyplomów.

Ciekawe kierunki z oferty UEK Kraków

Coraz więcej osób wybierając uczelnię oraz kierunek studiów, bierze pod uwagę nie tylko własne zainteresowania, ale też wymagania rynku pracy. To bardzo dobre podejście, ponieważ pozwala w przyszłości znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie, szybciej awansować i więcej zarabiać. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to renomowana uczelnia oferująca wiele perspektywicznych kierunków, które mogą zagwarantować wysokie wynagrodzenie. Do najbardziej atrakcyjnych należą między innymi:

Bankowość i zarządzanie ryzykiem – kierunek drugiego stopnia skierowany do osób mających wiedzę o rynku bankowym, umożliwiający zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych w skali mikro- oraz makroekonomicznej,

Gospodarka i administracja publiczna – kierunek II stopnia obejmujący zagadnienia związane z ekonomią, prawem, administracją i zarządzaniem, umożliwiający studentom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w pracy na stanowiskach administracyjnych i jako przedsiębiorcy,

Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia przygotowujące wszechstronnych, efektywnych ekspertów ds. organizacji przestrzeni i zarządzania nią. Absolwenci kierunku są zdolni do podejmowania pracy w administracji publicznej, zwłaszcza w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury.

Rekrutacja na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie



Proces rekrutacji na studia składa się z kilku etapów. Pierwszy krok na drodze do zdobycia upragnionego indeksu to rejestracja na stronie uczelni (https://irk.uek.krakow.pl/pl/home/) i założenie konta. Kolejny krok to podanie wyników matury. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie wprowadzają wyniki egzaminu z wybranych przedmiotów, które następnie zostaną przeliczone na punkty. Kolejny etap to wybór kierunku, jaki chcemy studiować. Dodatkowo należy zaznaczyć tryb studiów: stacjonarne (dawniej: dzienne) lub niestacjonarne (dawniej: zaoczne). Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Należy pamiętać, że wybierając więcej niż jeden kierunek, należność wnosi się za każdy. Na wyniki będzie trzeba trochę zaczekać. Gdy zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych na studia, musisz w odpowiednim terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.