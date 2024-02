Jakie usprawnienia daje zabudowa samochodowa?

Z czego składa się zabudowa samochodu dostawczego?

Zabudowy pojazdów specjalnego przeznaczenia to specjalne konstrukcje modułowe pozwalające zoptymalizować dostępną przestrzeń załadunkową. Dzięki nim możliwy jest wygodny transport dużej ilości towaru bez ryzyka uszkodzenia poszczególnych jego partii lub pomieszania się ich albo zagubienia podczas jazdy. Do podstawowych elementów zabudowy busa zalicza się przede wszystkim regały wyposażone w wytrzymałe półki oraz pasy transportowe, ale w rzeczywistości możliwości jest znacznie więcej.

Typowa zabudowa ścienna może być uzupełniona o różnego rodzaju infrastrukturę dopasowaną do potrzeb konkretnej działalności. Doskonałym przykładem dostawcy zabudowy specjalnej jest firma GEMA Poland, która w samochodach swoich klientów montuje takie rozwiązania, jak np.:

boxy i kuwety warsztatowe na drobne elementy;

blaty robocze umożliwiające wykonywanie prac manualnych bezpośrednio w samochodzie;

uchwyty na sprzęt specjalistyczny, np. kable, elektronarzędzia;

szyny aluminiowe do montażu skrzyń narzędziowych;

rozkładane imadło lub platformę na kompresor.

Specjaliści z firmy GEMA przygotowują każdy projekt indywidualnie, z uwzględnieniem wytycznych tak, aby zabudowa wykorzystywała całą wolną przestrzeń. Jeśli wiesz, co jest ważnym elementem zabudowy busa w przypadku Twojej firmy, dany element może zostać wykonany na zamówienie.

Co daje zabudowa busa?

Zabudowa specjalna to znacznie więcej niż tylko profesjonalny wygląd kabiny. Przemyślane rozwiązania stwarzają ergonomiczne środowisko pracy, które pozwala na usprawnienie wykonywanych prac oraz zwiększenie wolumenu obsługiwanych zamówień. Dzięki niej Twoja firma szybciej pracuje i więcej zarabia. Co sprawia, że warto zainwestować z zabudowę profesjonalnego dostawcy?

Zwiększona odporność na uszkodzenia

Zabudowa chroni przed zarysowaniami oraz innymi uszkodzeniami przestrzeni transportowej. Wytrzymałe elementy sprawdzają się przez długie lata, są bezawaryjne, a dzięki modułowej konstrukcji łatwo je rozbudować o kolejne części.

Ochrona ładunku

Zabudowa ścienna okazuje się nieoceniona do zabezpieczenia ładunku podczas jazdy. Przemyślane rozwiązania umożliwiają unieruchomienie ładunku, dzięki czemu dotrze on w nienaruszonym stanie do celu. Jest to szczególnie istotne w przypadku drobnych elementów, które mogą pogubić się po drodze, ale też kosztownego ekwipunku, np. specjalistycznej aparatury pomiarowej wartej wiele tysięcy złotych.

Większy komfort użytkowania pojazdu

Poszczególne elementy zabudowy wyposażane są w rozwiązania ułatwiające załadunek i rozładunek towaru. W przypadku rozwiązań firmy GEMA są to np. kompozytowe spody szuflad oraz półki zapobiegające przemieszczaniu się ładunku, regulowane separatory w szufladach czy możliwość zastosowania specjalnych paneli, które zakrywają zawartość szuflad i półek przed wzrokiem osób trzecich. Idealny porządek pozwala też na zachowanie zadbanego wyglądu wnętrza pojazdu.

Warto pamiętać, że oczekiwania firm są różne w zależności od branży. Do zabudowy kurierskiej stosuje się inne rozwiązania, niż w przypadku firm monterskich, instalacyjnych lub remontowych. Kluczowe znaczenie w doborze rozwiązań ma spersonalizowane podejście do projektu oraz elastyczność.

Jak prawidłowo wybrać elementy zabudowy?

Klasyczna zabudowa może kojarzyć się ze stalowymi półkami na całej przestrzeni ścian kabiny. Dzisiaj stosuje się jednak nowocześniejsze rozwiązania, które zapewniają wygodę korzystania oraz pozwalają na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności.

Aluminiowy szkielet zabudowy

Wykorzystanie anodyzowanego aluminium pozwala znacząco zredukować masę zabudowy, a przez to odciążyć pojazd i obniżyć spalanie nawet o 0,5 litra na każde przejechane 100 km. Jednocześnie aluminium wyróżnia się wytrzymałością zbliżoną do stali, a dzięki procesowi eloksalacji staje się ono bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Kompozytowe półki i spody szuflad

Wykorzystanie specjalnych polimerów daje wiele korzyści. Są one odporne na uszkodzenie, łatwe do uszkodzenia w czystości i eliminują konieczność korzystania z nieestetycznych i niepraktycznych mat gumowych. Taka zabudowa sprawdzi się wszędzie tam, gdzie przestrzeń bagażowa jest poddawana znacznym obciążeniom i konieczna staje się niezawodność.

Zarządzaj przestrzenią ładunkową dzięki zabudowie firmy GEMA Poland

Profesjonalna zabudowa samochodowa znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się wygodna jazda i możliwość przewozu dużej ilości specjalistycznego ładunku. Jeśli szukasz sprawdzonych rozwiązań dopasowanych do modeli TGE marki MAN, zajrzyj na: https://gemapoland.pl/zabudowa-samochodowa/man/. Zabudowy samochodów firmy GEMA Poland to rezultat ponad 30-letniej praktyki i współpracy z przedsiębiorcami z wielu różnych branż. Postaw na współpracę z profesjonalistami, opatentowane rozwiązania i indywidualne podejście do klienta.