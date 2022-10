Jesienne porządki – jak zadbać o drzwi wejściowe?

Ta czynność nie wymaga potężnie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, choć warto najpierw upewnić się co do rodzaju materiału, z jakiego wykonane są nasze drzwi wejściowe . Od tego bowiem zależą środki, których możemy użyć by wyczyścić drzwi zewnętrzne. Aluminiowe wymagają innych niż drzwi wejściowe PCV, a jeszcze innych – drewniane. Stosując nieodpowiednie detergenty możemy wywołać skutek odwrotny od zamierzonego, czyli miast o drzwi wejściowe zadbać, zwyczajnie je uszkodzimy.

- Należy skrupulatnie przestrzegać zaleceń producenta – radzi Ewa Zarychta, ekspert marki OknoPlus. - Przede wszystkim unikać środków chemicznych z rozpuszczalnikiem, kwasem octowym lub acetonem – dodaje.

Czyszczenie wykonujemy miękką ściereczką lub gąbką, minimalizując przez to ryzyko powstania zadrapań. Drzwi wejściowe z drewna lub okleiny nie lubią wody, zatem wystarczy tylko lekko je zwilżyć. Do pozbycia się niewielkich zabrudzeń z każdego rodzaju drzwi powinna wystarczyć odrobinka rozpuszczonego w wodzie neutralnego detergentu – doskonale sprawdzi się tu płyn do zmywania naczyń albo zwykłe mydło. Grubsze ślady usunie specjalne mleczko pielęgnacyjne, choć w tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na jego skład – zbyt duża ilość drobinek może spowodować zarysowanie powierzchni.