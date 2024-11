Jubileuszowa edycja Targów Energetycznych ENERGETICS w Lublinie

Targi ENERGETICS to cykliczne i unikatowe spotkanie w skali regionu, które każdego roku gromadzi czołowe firmy, koncerny oraz indywidualnych specjalistów związanych z branżą energetyczną. Wydarzenie odpowiada na potrzeby szybko rozwijającego się rynku, umożliwiając uczestnikom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych w kontekście nieustannych zmian geopolitycznych, rynkowych i gospodarczych. W dniach 19-21 listopada 2024 w Targach Lublin zgromadzą się przedstawiciele polskiej i zagranicznej energetyki.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas trzech dni zaprezentowane zostaną liczne innowacyjne rozwiązania z zakresu szeroko rozumianej energetyki, w tym m.in. technologie związane z sieciami energetycznymi, bezpieczeństwem energetycznym, aparaturą zabezpieczeniową, systemami IT, magazynowaniem energii oraz kompleksowymi pracami elektroenergetycznymi. Wśród wystawców znajdą się liderzy rynku, oferujący najnowocześniejsze produkty, systemy i usługi.

Targi ENERGETICS to także wyjątkowa okazja do nawiązywania kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy. Wydarzenie skierowane jest do specjalistów z zakresu energetyki, automatyki, elektroenergetyki, a także kadry zarządczej odpowiedzialnej za techniczno-energetyczne aspekty przedsiębiorstw.

Magazynowanie energii

20 listopada 2024 odbędzie się konferencja i warsztat z zakresu Magazynowania Energii w Energetyce i Przemyśle oraz produktowe prezentacje wystawców. Podczas warsztatu czeka nas wiele interesujących prelekcji i wystąpień. Zapraszamy do rejestracji na część szkoleniową. Ilość miejsc ograniczona.

Wyzwania współczesnej energetyki

W ramach Targów ENERGETICS odbędą się również liczne konferencje, prelekcje, szkolenia oraz warsztaty, podczas których omawiane będą kluczowe kwestie i wyzwania współczesnej energetyki. Najważniejszym punktem programu jest Forum Dystrybutorów Energii, które stanowi doskonałą platformę do dyskusji o wyzwaniach stojących przed branżą. Szczegółowy Program targów jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia. Partner Główny Targów zaprasza firmy zainteresowane współpracą do Strefy PGE Dystrybucja dla Wykonawców.

Wstęp na Targi ENERGETICS jest bezpłatny dla przedstawicieli branży po wcześniejszej rejestracji on-line lub na miejscu podczas trwania wydarzenia. Rejestracja jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Targów.

Targi Energetyczne ENERGETICS 2024