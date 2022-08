Kalki termotransferowe – czym są i jak działają?

Rodzaje kalek i czym się od siebie różnią?

Kalki termotransferowe występują z różnymi substancjami barwiącymi i z tego powodu na rynku rozróżnić można kalki z żywic, z wosku i połączenia obydwu tych substancji. W zależności, jaki rodzaj wydruku jest potrzebny, na jakiej powierzchni, takiego rodzaju kalki barwiącej należy użyć.

Kalki termotransferowe do tkanin

Zadruk na tkaninie jest wymagający. Przede wszystkim powinien być trwały, odporny na różną temperaturę prania, na ścieranie, stosowane środki chemiczne i piorące, odporny na temperaturę prasowania oraz warunki atmosferyczne. Powyższe wszystkie wymagania spełnia kalka termotransferowa żywiczna.

Nadruk stosowany za jej pomocą nadaje się nie tylko do tkanin. Można go stosować do plastikowych kart, wydruków hologramowych, opakowań plastikowych, etykiet foliowych, papierowych śliskich i powlekanych. Jest to najdroższa z kalek, ale zaletą jest bardzo duża trwałość i wyrazistość nadruku. Żywica ulega stopieniu w bardzo wysokich temperaturach i dlatego właściwości kalki są tak duże.

Textile

To specjalny rodzaj kalki służący do nadruków na materiałach tekstylnych z satyny i nylonu. Dostępne w bardzo bogatej gamie kolorystycznej. Stosowane do druku wszywek i metek ubraniowych z informacją o temperaturze prania, prasowania, jak dbać o produkt, do nadruków logo firmy, tekstów na szarfach okolicznościowych, zadruku gadżetów reklamowych z satyny i nylonu, spersonalizowanych napisów na wstęgach pogrzebowych itp.

Kalki termotransferowe metaliczne

Wśród kalek do druku na tekstyliach w ofercie producentów znaleźć można specjalistyczne kalki termotransferowe (taśmy termotransferowe) przeznaczone do wykonywania druków metalicznych. Zadruk taki charakteryzuje się kolorem podobnym do wypolerowanego metalu. Dostępne warianty kolorystyczne to tradycyjne srebro i złoto oraz można spotkać propozycje w kolorach czerwonym, oraz niebieskim.

Kalki do papieru

Wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana bardzo dobra trwałość i odporność wydruku, można zastosować kalki termotransferowe woskowe. Cechą charakterystyczną jest bardzo mała trwałość wydruku i tendencja do rozmazywania. Z powyższych powodów kalki woskowe mają głównie zastosowanie do wydruków etykiet o powierzchniach papierowych matowych.

Do zadruku etykiet foliowych zastosowanie tych kalek nie jest wskazane, ze względu na bardzo małą trwałość nadruku i rozmazywanie. Kalka termotransferowa woskowa najczęściej używana jest do etykiet wysyłkowych, wszędzie tam, gdzie nie ma potrzeby, aby druk utrzymywał się długo, na kartonowych przywieszkach, etykietach adresowych itp. Występują w kolorystyce czarnej, zielonej, żółtej i czerwonej.

Uniwersalne, czyli kalki termotransferowe woskowo-żywiczne

Ten rodzaj kalek termotransferowych przeznaczony jest do drukowania na wielu różnych materiałach. Cechuje go wytrzymałość na ścieranie, zarysowania oraz rozmazywanie. Kalki wykonane są na bazie wosku i żywicy, co ma odzwierciedlenie w jakości wydruków.

Nie są one tak wytrzymałe i trwałe jak przy użyciu żywicznych, ale są zdecydowanie lepszej jakości niż same woskowe. Zalecane do stosowania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana bardzo wysoka jakość i długa trwałość nadruków. Posiadają odporność na część chemikaliów. Dobrze sprawdzają się do materiałów syntetycznych, papierowych błyszczących. matowych, półbłyszczących, niektórych folii oraz niektórych tkanin.

Wybierając kalkę termotransferową, w pierwszej kolejności warto wiedzieć jaki rodzaj wydruku będzie potrzebny i do czego produkt późniejszy będzie używany, na jakie warunki narażony, jak długo wydruk powinien się utrzymywać na danej powierzchni i na co musi być odporny. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że w zależności od wyboru kalki ich cechą charakterystyczną są różnice w prędkości wydruku.