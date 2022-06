Kamień do pizzy – dzięki niemu upieczesz pizzę doskonałą

Nie ma problemów, których nie można rozwiązać. Jeśli jesteś fanem ciepłego placka rodem ze słonecznej Italii wykorzystaj kamień do pizzy.

Kamień do pizzy – co to jest?

Możliwe, że pierwszy raz słyszysz tą nazwę. Nie martw się, nie ty pierwszy i nie ostatni. Człowiek uczy się całe życie, czyż nie? Kamień do pizzy to nic innego jak specjalnie przygotowane akcesorium kuchenne dedykowane do wypieku chrupiącej pizzy. Dzięki specjalnym właściwościom pozwala on osiągać niesamowite efekty w pieczeniu pizzy w warunkach domowo-amatorskich.

Kamień do pizzy – dlaczego warto go używać

Główny fenomen kamienia do pizzy polega na tym, że bardzo dobrze akumuluje ciepło i w odpowiedni sposób oddaje je pizzy, która jest na nim wypiekana. W zależności od tego, z jakiego materiału go wykonano, kamień do pizzy cechuje się też wysoką odpornością na działanie wysokiej temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne. Niektóre kamienie do pizzy mogą posłużyć również jako deska do krojenia, stolnica do ugniatania ciasta lub elegancka taca na przystawki. Poza tym dodaje twojej kuchni magicznego klimatu autentycznej pizzerii.

Co więcej, pizza wypiekana na kamieniu ma zaklęty w sobie oryginalny smak i aromat wypieku rodem z pieca opalanego drewnem. Piekąc ją na blasze, nie uzyskamy odpowiedniej chrupkości ciasta. Nie uda nam się również sprawić, by ciasto było idealnie rumiane na zewnątrz i jednocześnie delikatnie wilgotne w środku. Kamień do pieczenia pizzy podczas ogrzewania w piekarniku pochłania ciepło z grzałki, która w momencie rozgrzana do czerwoności może osiągnąć temperaturę 600 stopni Celcjusza. Emitowane ciepło jest akumulowane w kamieniu, który przekazuje wysoką temperaturę w momencie zetknięcia się ciasta z powierzchnią. Tym sposobem uzyskujemy ekstremalnie wysoką temperaturę początkową wypieku.

Kamień do pizzy – rodzaje

Każdy kamień ma swoją historię i szczególne właściwości. Mimo, że na pierwszy rzut oka wszystkie te naczynia są podobne, to warto przyjrzeć się bliżej możliwościom, które oferują nam poszczególne typy kamienia do pizzy. Warto przy tym podkreślić, że pizza wcale nie musi być okrągła. Nie rzadko można spotkać placki w kształcie prostokąta. Niczym specjalnym nie są też wypieki w formie np. pieroga, takie jak pizza calzone, którą też z powodzeniem upieczesz na kamieniu do pizzy.

Ceramiczny kamień do pizzy

Najpopularniejszy na marketowych pułkach. Wykonany z mieszanek używanych do produkcji ceramiki – nie jest to kamień pochodzenia naturalnego. Dość znany i powszechnie używany, głównie ze względu na niską cenę. Bardzo szybko się nagrzewa, efektywnie oddaje ciepło oraz równomiernie rozprowadza temperaturę. Naczynie lekkie – maksymalnie 5-cio kilogramowe. Często pokrywany specjalnymi substancjami wspomagającymi jego ognioodporność. Z marketową ceną idzie niska jakość produktu. Kamienie wykonane z ceramiki są szczególnie narażone na uszkodzenia oraz przegrzanie. Mają też tendencję do pękania a pizza może do niego przywrzeć.

Mocne strony:

-niska cena i szeroka dostępność

-lekki i łatwy w przenoszeniu

-bardzo szybko się nagrzewa

Słabe strony:

-ma tendencję do pękania

-niska odporność na uderzenia i obicia

-może się uszkodzić pod wpływem wysokiej temperatury, nie jest naturalny

Szamotowy kamień do pizzy

Ten rodzaj kamienia to gratka dla miłośników cienkich placków. Porowata powierzchnia utrzymująca idealną wilgoć wewnątrz ciasta i jednocześnie pozwalająca przypiec brzegi i spód. Lekki, ale za to świetnie trzymający temperaturę. Mimo niepozornych gabarytów oraz niewielkiej grubości bez szwanku zniesie uderzenia i drobne upadki. Niestraszna mu również wysoka temperatura. Dodatkowo, wiele kamieni tego gatunku ma oryginalną barwę. A to wszystko dzięki specjalnej mieszance krzemionki i kruszyw, z której został on wykonany – szamotu.

Mocne strony:

-porowata powierzchnia – świetnie pochłania wilgoć

Słabe strony:

-umycie go może zająć dłuższą chwilę

-po dłuższym używaniu mogą pojawić się na nim przebarwienia

- nie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcesz upiec pizzę na grubym cieście

Granitowy kamień do pizzy

Teraz pora na fanów puszystych wypieków. Dzięki granitowemu kamieniowi do pizzy bez trudu przygotujesz wyśmienity placek na dwu –trzy centymetrowym cieście. Nie pochłania tak dobrze wilgoci jak kamień szamotowy. Cechuje się gładką powierzchnią oraz szczególną trwałością. Ciężko go zniszczyć, jeszcze trudniej przegrzać lub przepalić. Do tego, może być używany jako blat do wyrobienia ciasta, deska do krojenia lub elegancka taca do podania pizzy. Dość gruby i solidny. Szybko się nagrzewa, ale długo trzyma ciepło. Pieczona na nim pizza powinna być gotowa już po niespełna dziesięciu minutach.

Mocne strony:

-twardy i wytrzymały

-odporny na bardzo wysokie temperatury, może być używany również na grillu

-pozwala na upieczenie mięsa, przygotowanie warzyw

-świetny dla miłośników grubego ciasta jak i cienkiego ciasta

- świetnie wchłania wilgoć

-możesz bez obaw używać go w piekarniku i na grillu

Słabe strony:

- waga

Kamień do pizzy nieprzywierający zwany non-stick

Ciągłe sprzątanie, mycie i czyszczenie może być irytujące. Zapomnij o tym. To właśnie dla tych, którzy potrzebują przygotować kilka porcji pizzy w krótkim czasie, bez czekania aż kamień ostygnie i będzie można go umyć, powstały te pokryte specjalną powłoką uniemożliwiającą przywieranie potraw. Dzięki temu pieczenie pizzy, mięsa lub warzyw staje się przyjemne i dziecinnie proste. Nieprzywierający kamień do pizzy może być z powodzeniem używany na grillu węglowym i gazowym. Sprawdzi się również w zwyczajnym piekarniku. Niestety, na świecie nie ma rzeczy bez wad. Nie jest on naturalny – materiał, z którego go wykonano to glina z dodatkiem piasku kwarcowego.

Mocne strony:

-pozwala na ekspresowy wypiek kolejnych porcji bez potrzeby czyszczenia

-możesz bez obaw używać go w piekarniku i na grillu

-pozwala na upieczenie mięsa, przygotowanie warzyw

Słabe strony:

- nie pochłania wilgoci

-nie jest pochodzenia naturalnego

-wyłamuje się z kanonów klasycznej aranżacji

Kordierytowy kamień do pizzy

Wulkaniczny kamień do pizzy

Ten gatunek kamienia jest najbardziej prestiżowy i dedykowany raczej prawdziwym mistrzom wypiekania pizzy. Nie spotkasz go w zwykłym sklepie. Jest dość drogi, ale jego cena z pewnością oddaje jakość wykonania naczynia oraz jego możliwości. Ze względu na materiał, z którego powstał – zastygła lawa (najlepiej, jeśli lawa pochodzi z serca Etny) – jest niespotykanie odporny na wysoką temperaturę. Dzięki lekko porowatej powierzchni piekącej nie przypalisz na nim swoich wypieków. Oprócz tego upieczesz mięso i przygotujesz wyśmienite pieczywo. Jeśli masz wprawę, przygotujesz na nim zarówno pizzę na grubym jak i na cienkim cieście. Aromat i smak Sycylii gwarantowany!

Mocne strony:

- dobre efekty pieczenia

Słabe stron:

-dostępność nie jest tak szeroka, jak w przypadku innych rodzajów kamienia do pizzy

-drogi

-ciężki, wymaga również konserwacji

Jak używać kamienia do pizzy

Przygotowywanie pizzy na kamieniu wymaga trochę wprawy. Nawet, jeśli jesteś całkiem zręcznym kucharzem. Pamiętaj, że wypiek placka w ten sposób to nie to samo, co wypiek na metalowej blasze. Chyba nie byłbyś zadowolony, gdyby nie wyszła ci już pierwsza pizza? Naczynia nie można wkładać do wcześniej rozgrzanego piekarnika, bo po prostu pęknie. Należy rozgrzewać kamień wraz z piekarnikiem (lub grillem).

Kiedy twoje kucharskie akcesorium osiągnie odpowiednią temperaturę, jest tak gorące, że nie wolno go dotykać. Wszelkie próby położenia na nim pizzy gołymi rękami lub nawet takimi chronionymi przez rękawicę, mogą skończyć się poważnymi poparzeniami. Aby bez problemu umieścić placek na tafli kamienia, wystarczy użyć specjalnej łopaty do pizzy lub po prostu zwyczajnej szpachelki kuchennej. Można również spróbować zsunąć placek na powierzchnię naczynia za pomocą papieru do pieczenia.

Sam czas wypieku jest niezwykle krótki, więc twoja pizza będzie gotowa w ciągu kilku – kilkunastu minut. Po tym czasie musisz ją wyjąć (najlepiej znowu używając łopaty do pizzy) a kamień pozostawić do wystygnięcia. Im grubszy kamień, tym więcej czasu potrzebuje na ostygnięcie. Nie należy polewać go wodą, Pamiętaj, że gorącego kamienia nie wolno kłaść na czymś, co może się przypadkowo podpalić – dalej jest bardzo ciepły. Przeciętny czas stygnięcia tego naczynia to mniej więcej godzina.

Kamień do pizzy – podsumowanie

Jeśli za prawdziwą, włoską pizzę oddałbyś życie, to kamień do pizzy jest tym, czego potrzebujesz. Tylko on pozwoli ci delektować się uwielbianym smakiem oraz zobaczyć sycylijskie Słońce nawet wtedy, kiedy pada deszcz. Po spróbowaniu pizzy upieczonej na kamieniu już do końca życia nie tkniesz zwyczajnego i nudnego placka z piekarnika. A jeśli, jakimś cudem, znudzi ci się jedzenie neapolitany lub capriciossy, zawsze możesz spróbować upiec na kamieniu bułki, chleb lub ciasto. Dla wegan zawsze pojawia się opcja upieczenia warzyw, a dla mięsożerców zawsze jest możliwość usmażenia krwistego steak’a. Dlaczego miałbyś ograniczać się do jednej potrawy? Warto poszerzać swoje horyzonty. Przecież to dzięki poznawaniu nowych rzeczy nasze życie staje się ciekawsze a my zdobywamy nowe doświadczenia.