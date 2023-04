Karma sucha a mokra - różnice w podawaniu i żywieniu na co dzień

Karma sucha czy karma mokra? Spodziewane korzyści z wyboru karmy

Karma sucha dla psa to rodzaj karmy, która składa się z małych, suchych granulków lub kawałków. Jest to najpopularniejsza forma karmy dla psów, ponieważ jest łatwa w przechowywaniu i stosunkowo tania. Karma sucha zawiera mniej wody niż karma mokra, co oznacza, że trzeba zapewnić psu odpowiednią ilość wody do picia w misce. Ponadto karma sucha jest zwykle bogatsza w składniki odżywcze, dzięki czemu łatwiej jest utrzymać za jej pomocą odpowiednią wagę psa.

Karma mokra składa się natomiast z kawałków mięsa lub (rzadziej) ryb, w połączeniu z wodą. Może mieć postać zawiesiny lub gęstej zupy z wyraźnymi, dużymi fragmentami mięsa. Karma mokra jest droższa niż karma sucha, ponieważ jest bardziej skondensowana i zawiera więcej mięsa niż jej suche odpowiedniki. Karma mokra jest także łatwiejsza do strawienia i może być dobrym wyborem dla psów z problemami z zębami lub przełykaniem.

Różnice między karmą suchą a mokrą można również zauważyć w ich podawaniu i żywieniu na co dzień. Karma sucha jest łatwa do podawania w misce, może być w niej wyłożona przez cały, a pies będzie podjadał wtedy, kiedy jest głodny. Karma mokra jest natomiast podawana w porcjach, a jej pozostałości należy usunąć od razu po jedzeniu. Ponieważ karma mokra zawiera więcej wody, można ją podawać jako dodatek do karmy suchej, aby zapewnić psu odpowiedni poziom nawodnienia.

Podsumowując, wybór pomiędzy karmą suchą a mokrą zależy od potrzeb i preferencji psa, a także od stylu życia właściciela. Ważne jest, aby wybierać karmy, które zawierają odpowiednie składniki odżywcze i są łatwe do strawienia, a także aby zapewnić psu odpowiednią ilość dostępnej wody, niezależnie od typu wybranej karmy. Polecamy pod tym względem sięgać po karmy z oferty Animalo, które gwarantują optymalny poziom odżywienia psiego pupila: https://animalo.pl/k/psy/karma/sucha-karma-dla-psa/.

Karma mokra i sucha - podawane na zmianę

Karmę mokrą i suchą warto podawać na zmianę, co może przynieść pewne korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia psa. Podawanie różnych form karmy może pomóc w uniknięciu monotonii diety oraz zapewnić różnorodność smaków i tekstur, z jakimi pies ma styczność. Ponadto, podawanie karmy mokrej może uzupełnić potencjalne braki w nawadnianiu, wynikające z żywienia przy użyciu samej karmy suchej.

Przy podawaniu karmy suchej i mokrej na zmianę warto pamiętać, aby nie przekraczać dziennych potrzeb kalorycznych psa. Zazwyczaj karmę mokrą podaje się w ilości od 25% do 50% dziennego zapotrzebowania kalorycznego psa, a pozostałą część diety uzupełnia się karmą suchą. Jednakże proporcje te mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb psa, takich jak wiek, aktywność fizyczna, rasa i stan zdrowia.