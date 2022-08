Karta ratalna Comfort Plus ze stałą spłatą – poznaj nową kartę kredytową

Wybierz limit i kwotę do spłaty

Karta ratalna Comfort Plus ze stała spłatą to innowacyjny w skali Polski pomysł opierający się na stałej kwocie zobowiązania bez względu na wydaną w ramach limitu kwotę. Samodzielnie ustalasz, jakiej wysokości limit chcesz mieć do dyspozycji. Zakres wybierasz spośród siedmiu dostępnych opcji: najniższy limit to przedział 1000–2000 zł, natomiast najwyższy wynosi 8100 zł–10000 zł. Do każdego limitu przypisana jest stała kwota do spłaty. Możesz dostosować limit i spłatę do swoich potrzeb i możliwości.

Karta ratalna Comfort Plus ze stałą spłatą to rozwiązanie dla osób, które cenią sobie niezależność i nie lubią być zaskakiwane nadprogramowymi wydatkami. Z kartą ratalną twoja kwota spłaty nigdy nie wzrośnie i będzie zawsze odpowiadać przyjętemu na początku zobowiązaniu.

To, jaki limit wybierasz na start, wpływa na kwotę spłaty, która jest zawsze stała bez względu na to, ile wydajesz. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, gdy środki wydane z twojej karty ratalnej są mniejsze niż przyjęta kwota do spłaty. Wówczas oddajesz tylko tyle, ile aktualnie wynosi twoje zadłużenie na karcie. Jeśli z kolei przekroczysz limit karty, wtedy kwota przekroczenia zostanie dodana do kwoty raty.

Wydawaj, na co chcesz

Znalazłeś świetną wyprzedaż i możesz taniej kupić np. telefon, sprzęt AGD albo ubrania, a do wypłaty zostało jeszcze kilka dni? Bez obaw – za wszystkie te rzeczy możesz zapłacić kartą ratalną Comfort Plus ze stałą spłatą. Sam wybierasz, na co przeznaczysz środki, ponieważ pieniądze dostępne w ramach karty można wydawać na dowolne wydatki na całym świecie. Zakupy możesz też robić stacjonarnie lub przez internet, a jeżeli będziesz potrzebować gotówki, to za pomocą karty ratalnej możesz ją wypłacić z bankomatu, pamiętając o koszcie prowizji za wypłatę gotówki.

Karta ratalna to nie tylko karta kredytowa z zawsze równą spłatą, lecz także sposób na to, by mieć dostęp do pieniędzy, kiedy tylko ich potrzebujesz. To ty decydujesz, kiedy jej użyjesz. Limit na karcie kredytowej odnawia się automatycznie, a twoja kwota do spłaty się nie zmienia, dlatego możesz ustawić zlecenie stałej spłaty.

Ogromnym plusem karty ratalnej jest też okres bezodsetkowy, który obejmuje czas rozliczeniowy i kolejne 24 dni przeznaczone na spłatę. Gdy uregulujesz swoje zobowiązanie w terminie, nie zapłacisz żadnych odsetek od zakupów opłaconych kartą!

Bez zbędnych formalności

Transakcje przeprowadzane przy użyciu karty ratalnej są bardzo wygodne. Płacisz nią jak standardową kartą, np. podczas płatności zbliżeniowych, wygodnie też zrobisz zakupy w internecie. Co więcej, aby podpisać umowę o kartę ratalną, nie musisz nawet wychodzić z domu – wystarczy, że odwiedzisz stronę internetową Santander Consumer Banku i wypełnisz dostępny tam formularz lub zadzwonisz na infolinię. Po pozytywnej weryfikacji twojej zdolności kredytowej możesz podpisać umowę na kartę kredytową.