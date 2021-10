Kasa fiskalna czy drukarka. Jak dobrać odpowiednie urządzenie dla swojej firmy?

Kasy fiskalne to urządzenia wybierane przez większość początkujących przedsiębiorców. Kasa fiskalna działa niezależnie, nie potrzebuje zewnętrznego systemu sprzedażowego czy dodatkowego urządzenia do rejestracji sprzedaży.

To co wyróżnia kasy fiskalne to prostota i łatwość obsługi. Informacje podatkowe potrzebne do rozpoczęcia sprzedaży można wprowadzić za pomocą klawiatury do urządzenia. Wiele kas wyposażonych jest w dodatkowe klawisze funkcyjne, które pozwalają na ustawienie własnych skrótów np. promocji, rabatów czy niestandardowych zestawów produktów.

Warto podkreślić, że kasy fiskalne posiadają ograniczoną liczbę towarów (PLU), którą można zaprogramować w pamięci urządzenia. Na początku działalności wystarczy niewielka ilość pozycji, ale wraz z rozwojem firmy liczba ta może być za mała.

Większe sklepy powinny szukać sprzętu z większą bazą PLU oraz szerszymi możliwościami komunikacyjnym.

Drukarka fiskalna to urządzenie, które musi być połączone z programem sprzedażowym, który możesz zainstalować na swoim laptopie czy smartfonie. Największą zaletą drukarki fiskalnej są zaawansowane możliwości druku na paragonach fiskalnych i dokumentach niefiskalnych.

Dlaczego powinieneś kupić drukarkę fiskalną? Wszystko zależy od charakterystyki Twojej działalności i oferowanych usług czy produktów, które wymagają zaawansowanego programu sprzedażowego.

Główne funkcje, które posiada urządzenie to:

drukuje paragony i faktury VAT,

drukuje dokumenty niefiskalne,

zapisuje elektroniczne kopie danych,

integracja z wieloma urządzeniami i systemami sprzedażowymi,

Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Najważniejsze, aby było dostosowane do potrzeb Twojej firmy.