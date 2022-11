Matryca

Jest to element, który w momencie awarii, skutecznie może uprzykrzyć życie posiadaczowi laptopa. Oczywiście istnieje możliwość podłączenia monitora zdalnego do laptopa, aczkolwiek dla większości osób może być to rozwiązanie problematyczne, trzeba również nauczyć się organizacji pracy na takim sprzęcie. Głównymi awariami matryc są uszkodzenia mechaniczne. Czasami również przyczynami mogą być problemy związane z zasilaniem lub martwe piksele.





Efektem uszkodzonej matrycy mogą być rozlane grafiki występujące na wyświetlanym obrazie, przeskakujący obraz, a także czarny ekran. W takich przypadkach korzystanie z laptopa będzie praktycznie niemożliwe.

Przegrzanie

Jest to równie częsty problem, co uszkodzone matryce. Ponieważ laptop jest komputerem przenośnym, wiele osób zabiera go ze sobą w różne miejsca. Zdarza się więc, że zostaje położony w niewłaściwym miejscu np. kocach, kołdrach itp. To będzie skutkowało utrudnieniami w chłodzeniu sprzętu, co może doprowadzić do przegrzania się laptopa. Wyjątkiem są modele, które nie mają części ruchomych.





Czasami powodem przegrzania jest również zanieczyszczony lub uszkodzony układ chłodzenia - najczęściej przez kurz, którego spora ilość znajduje się w tym miejscu.

Jeszcze innym powodem, przez który laptop może zostać przegrzany jest pasta termoprzewodząca, która wymaga wymiany. Taka pasta w miarę upływu czasu traci swoje wartości i niekiedy trzeba ją wymieniać. Poprzez przegrzanie awarii może ulec wiele podzespołów w laptopie!

Zalanie

Przypadki zalania zdarzają się bardzo często. Niekiedy zalanie okazuje się niegroźne i gdy już nastąpi, wystarczy niezwłocznie odłączyć sprzęt od zasilania i porządnie go osuszyć. Czasami jednak efekty zalania mogą dać się we znaki i nie obejdzie się bez wizyty w serwisie. Zalanie może spowodować uszkodzenie wielu podzespołów, uniemożliwiając prawidłową pracę laptopa. Inne awarie mogą występować z racji uszkodzonych baterii, lub zwarcia.

Czy warto decydować się na naprawę laptopa?

W tym przypadku najbardziej będzie liczyć się odpowiednia diagnoza w serwisie, na podstawie której będziemy mogli zdecydować, czy warto naprawiać uszkodzonego laptopa. Będąc w posiadaniu stosunkowo nowego i jakościowego sprzętu, kiedy uszkodzenia nie obejmują drogich podzespołów jak np. płyta główna, karta grafiki itp., często naprawa może okazać się korzystnym rozwiązaniem.

Czasami jednak, w przypadku tańszych, czy starszych laptopów, naprawy są zwyczajnie nieopłacalne ze względów ekonomicznych. Najważniejsze jednak, aby samemu nie podejmować żadnych decyzji odnośnie naprawy uszkodzonego sprzętu. Zdecydowanie powinniśmy się udać do serwisu, gdzie uzyskamy poradę eksperta. Szczegóły sprawdzić możesz tutaj: https://www.arvika.pl/

Profesjonalny serwis wykona oględziny uszkodzonego sprzętu, a kolejno wyda diagnozę na temat powstałych uszkodzeń.

Kiedy nie warto decydować się na naprawę uszkodzonego laptopa?

Poniżej przedstawiamy kilka powodów, kiedy nie warto decydować się na naprawę sprzętu.

Koszty naprawy przewyższają wartość laptopa - w takich przypadkach rzeczywiście nie warto zastanawiać się nad naprawą. Czasami, jednak podstawowa część może okazać się droższa niż cały komputer, co okazuje się nierentowne. Takie sytuacje często mają miejsce w przypadku starszych laptopów, bądź chociażby mocno uszkodzonych, gdzie wymiany będzie wymagało kilka podzespołów.

Jeżeli i tak zastanawialiśmy się nad zakupem nowego sprzętu - paradoksalnie awaria starego komputera może być dobrym powodem, aby zastanowić się nad zakupem nowego, szczególnie jeżeli nosimy się z taką myślą już j jakiś czas. Można również rozważyć sprzedaż uszkodzonego sprzętu na części. Czasami naprawdę można natrafić na ciekawe promocje, gdzie możemy nabyć dobrej jakości sprzęt w atrakcyjnej cenie.

Jeśli zależy nam na gwarancji - zapewne wiele osób czuje się pewniej, mając komputer objęty wieloletnią gwarancją. W końcu to zabezpieczenie na wypadek wielu awarii. W takich przypadkach, aby laptop został objęty gwarancją, musi on mieć maksymalnie 2-3 lata itp.

Czy koszty napraw mogą być wysokie

W przypadku uszkodzeń niektórych podzespołów koszty napraw mogą być wysokie. Szczególnie jeżeli taka awaria niesie za sobą konieczność wymiany uszkodzonego podzespołu. Dobrym przykładem może być płyta główna. Jest to najważniejszy element komputera, który może ulec awarii. Często cena nowej płyty głównej, a kolejno jej wymiany zdecydowanie przewyższy wartość danego komputera. Innymi drogimi podzespołami są procesory, karty grafiki, czy inne podzespoły ścisłe. Jeżeli chodzi o droższe elementy w laptopie, wymienić można wcześniej wspominaną matrycę, czy korpus itp.

Tańszymi elementami, które da się wymienić, są dyski twarde, głośniki, klawiatury, baterie, czy wgranie nowego systemu operacyjnego.

Podsumowanie

Czasami naprawa uszkodzonego laptopa jest procesem nieopłacalnym. Warto mieć to na uwadze, aby nie wyrzucić pieniędzy w błoto. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do powstałych uszkodzeń, najlepiej skorzystać z pomocy serwisu laptopów. Eksperci oszacują stopień uszkodzeń, a następnie wartość naprawy. Dzięki temu będziemy mieć czarno na białym, czy warto, lub czy nie warto naprawiać komputer.