Kim jest Barnaba Mądrecki? Jak działa specjalista internetowy?

Znacznie łatwiej jest walczyć o pierwsze miejsce w wynikach wyszukiwania, niż utrzymać się na tej pozycji. Konkurencja nie śpi, stąd rzeczą niezwykle ważną jest wiedza na temat jej mocnych i słabych stron. Barnaba był świadomy tego wszystkiego, jednak nie wiedział, jak zapewnić stronie klienta pozycję TOP 1 na stałe.

Bycie pierwszym to samotność, ale i satysfakcja – mówi. – Samotność dlatego, że koledzy nie zawsze cieszą się z twoich sukcesów, raczej ich to drażni. Bycie pierwszym to też satysfakcja. To możliwość zapraszania do współpracy najlepszych. Współpracuję z kilkoma fenomenalnymi literatami, wybitnymi handlowcami. Praca z najlepszymi, to pewność jakości i wzajemne zaufanie do swoich kompetencji.

Praca z najlepszymi to coś, czego życzę każdemu! Nieuchwytny aspekt satysfakcji z pracy. – Zaczynam od wspólnej kawy, nawet zdalnie, i ustalenia, co chcemy osiągnąć – dodaje Barnaba. - Później nakreślam plan pracy, który wysyłam mailem, no i zaczynam pracę. Po każdym etapie rozliczam się ze zrealizowanych działań.

Jaki przepis na sukces strony i utrzymanie pozycji lidera proponuje Barnaba? Przede wszystkim strona musi spełniać wszystkie wymagania, jakie stawia wyszukiwarka Google. W tym celu należy nieustannie dbać o jej bezpieczeństwo, szybkie ładowanie, jak o same treści. Należy więc aktualizować wpisy i dbać o ich jakość. W utrzymaniu tej pozycji przyda się także promocja strony w społecznościach branży, do której należy.