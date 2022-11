Kim jest i ile zarabia programista Java?

Kim jest programista Java?

Zadaniem takiego eksperta jest praca z językiem programowania Java, który to wykorzystywany jest w lwiej części przypadków do opracowywania aplikacji internetowych, mobilnych, jak również oprogramowania rozrywkowego i użytkowego. Java to język backend-u.

Niejednokrotnie znajduje on swoje wykorzystanie w grach oraz aplikacjach bazujących na sztucznej inteligencji (AI).

Wachlarz zadań, z jakimi może się na co dzień mierzyć taki profesjonalista jest dość szeroki. Obejmuje on między innymi analizowanie zidentyfikowanych problemów w aplikacjach oraz poszukiwanie sposobów pozwalających na ich szybkie usunięcie. Nie bez znaczenia okazać się może także opracowanie dokumentacji technicznej czy też testowanie opracowanych rozwiązań, aby zapewnić, że działają one w sposób spodziewany, efektywny i przyjazny dla użytkownika końcowego. Pomimo faktu, że do głównych zadań programisty Java należy tworzenie od podstaw oprogramowania, wszelkiej maści aplikacji, czy też portali internetowych, to może on także pochylić się nad projektami zorientowanymi na pełną implementację przygotowanych zawczasu projektów, czy też modyfikowanie i rozwijanie już działających programów. Czy jest to zadaniem opłacalnym? Naszym zdaniem jak najbardziej tak. Osobiste obserwacje potwierdzają dane pochodzące bezpośrednio z rodzimego rynku pracy, pokazujące, że programista Java liczyć może na niemałe zarobki w ujęciu miesięcznym.

Na podstawie ofert z serwisu Cleveran.com, który koncentruje oferty z rynku w jednym miejscu, przedstawiamy stawki jakie aktualnie są osiągalne na stanowisku Java Developer.

Ile zarabia programista Java?

Jak informują osoby blisko związane z branżą, już na samym początku swojej kariery zawodowej programista Java liczyć może na niemałe zarobki. Jest to spowodowane przede wszystkim nieprzerwanym zapotrzebowaniem na zdolnych informatyków oraz ogromną wręcz popularnością omawianego dziś języka. Dość powiedzieć, że na start ekspert taki liczyć może na pensję w zakresie od sześciu do nawet siedmiu tysięcy złotych. Będzie ona tylko wzrastała wraz z realizacją kolejnych projektów oraz nabywanym doświadczeniem. Awans na stanowisko specjalisty, a w niektórych korporacjach na tak zwanego Mida, to możliwość zwiększenia swoich zarobków do poziomu nawet dziewięciu tysięcy złotych. Miesięczne przychody senior programisty w języku Java to z kolei sumy dochodzące do piętnastu lub nawet osiemnastu tysięcy złotych.

Najwyższą ofertę jaką znaleźliśmy w serwisie Cleveran.com na stanowisko programisty Java było trzydzieści dwa tysiące złotych netto miesięcznie.