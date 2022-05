Kleszcze atakują – jak zabezpieczyć psa lub kota przed inwazją kleszczy?

Dlaczego warto zacząć kolekcjonować monety?

Monety zostały po raz pierwszy użyte w królestwie Lidii w epoce żelaza ponad dwa tysiące lat temu. Chociaż są to na razie domysły (nie jest to w pełni udokumentowane), to prawdopodobnie pierwsi na świecie kolekcjonerzy monet rozpoczęli kolekcjonowanie mniej więcej w tym samym czasie. Przez lata kolekcjonowanie monet było określane mianem „hobby królów”, ponieważ tylko królowie mogli sobie pozwolić na zbieranie rzadkich monet. Teraz każdy może spróbować tego hobby, jednak trzeba pamiętać, że te najrzadsze będą najdroższe i raczej poza naszym zasięgiem. To jednak nie przekreśla frajdy wynikającej z kolekcjonowania.