Klimatyzator przenośny, czyli odrobina ochłody w domowym zaciszu

Klimatyzator przenośny – co to właściwie jest?

Klimatyzator przenośny to niewielkie urządzenie, przypominające nieco swoim wyglądem popularne oczyszczacze powietrza. Jego zadaniem jest chłodzenie pomieszczenia, w jakim się znajduje. Z tego powodu doskonale sprawdzi się na przykład w salonie czy w sypialni w szczególnie ciepłą noc. W skład jego obudowy wchodzą m.in. sprężarka, zawór rozprężny, dwa wentylatory oraz parownik i skraplacz, znajdujący się na zewnątrz.

Klimatyzator przenośny pozwala obniżyć odczuwalną temperaturę o kilka stopni Celsjusza. W przypadku klimatyzatorów przenośnych z funkcją grzania śmiało możesz używać ich również do ogrzewania pomieszczenia zimą lub późną jesienią. Najbardziej zaawansowane modele pozwalają także osuszać powietrze. Z tego powodu będą one świetną alternatywą zarówno dla wiatraków czy tradycyjnych klimatyzatorów, jak i grzejników przenośnych i osuszaczy. Nie musisz już kupować kilku urządzeń jednocześnie, aby cieszyć się nimi w zaciszu swojego domu.

Ile kosztują klimatyzatory przenośne?

Klimatyzatory przenośne to urządzenia bardzo zróżnicowane cenowo. Najtańsze z nich – tak zwane klimatyzatory biurkowe – kupisz już za nieco ponad 100 zł. W większości wypadków ich cena oscyluje jednak w granicach 1000-2000 złotych. To spora inwestycja, jednak długofalowo może okazać się ona dla nas niezwykle opłacalna.

Klimatyzator przenośny – 5 popularnych modeli

Najważniejsze informacje o klimatyzatorach przenośnych mamy już za sobą, czas więc przyjrzeć się popularnym modelom z tej kategorii. Na pierwszy ogień pójdzie klimatyzator TCL z serii TAC-09CPB/NZBHE w czarnym kolorze. Przeznaczony jest on do pomieszczeń o powierzchni do 24 m2. W ciągu godziny filtruje on do 410 m3 powietrza, co czyni go jednym z bardziej wydajnych urządzeń w kategorii klimatyzatorów przenośnych do 2000 zł. Maksymalny poziom generowanego przez niego hałasu wynosi około 64 decybeli. Jego praca nie powinna więc w żaden sposób utrudniać Ci codziennego odpoczynku czy pracy. Urządzeniem możesz sterować za pomocą pilota lub wygodnego w obsłudze panelu.

Jeśli szukasz sprzętu o jaśniejszym kolorze obudowy, która świetnie sprawdzi się chociażby w salonach w kolorze skandynawskim, postaw na biały TCL TAC-09CHPB. Pozwala on na regulowanie temperatury w granicach 10-25°C w przypadku ogrzewania i 18-35°C w przypadku chłodzenia. Dzięki zmywalnemu filtrowi jego czyszczenie zajmie Ci dosłownie chwilę. Funkcja opóźnionego startu pozwoli Ci zaś na włączenie urządzenia niezależnie od tego, czy będziesz w danym momencie w domu czy nie.

Jeśli szukasz klimatyzatora z nieco niższej półki cenowej, być może zainteresuje Cię model marki Columbiavac – KC 500. Mimo niewielkiej ceny (obecnie kupisz go za mniej niż 500 zł) wyposażono go w szereg funkcjonalnych rozwiązań.

Jak przekonuje producent, urządzenie to doskonale sprawdzi się w pokojach o powierzchni do 20 m2. W ciągu godziny jest ono w stanie przefiltrować około 270 m3. To wystarczająco, aby w znaczący sposób obniżyć odczuwalną temperaturę powietrza. 3 prędkości nawiewu umożliwiają dostosowanie siły nadmuchu do swoich aktualnych potrzeb. Jego mocną stroną jest również obecność wielu dodatkowych programów pracy, w tym nawilżania i wentylacji. Z tego powodu z pewnością przypadnie on do gustu np. młodym rodzicom, którym zależy na utrzymaniu idealnych warunków w pokoiku swojego maluszka.

Ciekawą opcją będzie również budżetowy klimator przenośny MPM MKL-01 o mocy 60 watów. Chłodzenie odbywa się w nim za pomocą 8-litrowego pojemnika na wodę. Intensywnie parująca woda zapewnia przyjemne uczucie chłodzenia i przynosi ulgę w gorące dni. Taka kurtyna wodna nie tylko schładza, ale i doskonale nawilża powietrze. Wygodne i proste w czyszczeniu rolki umożliwiają łatwe przenoszenie urządzenia z miejsca na miejsce bez ryzyka zniszczenia posadzki.

Przygotowane przez nas zestawienie zamyka sygnowany logo Electrolux klimatyzator EXP26U338HW, przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 18 m2. Wysoka klasa energetyczna (A+) pozwoli Ci obniżyć poziom zużywanego przez urządzenie prądu. W połączeniu z imponującą, bo dochodzącą aż do 2600 watów, mocą gwarantuje to odpowiednią wydajność pracy tego modelu. Poszczególnymi programami urządzenia możesz sterować za pomocą umieszczonego na górze wyświetlacza lub niewielkiego pilota, który znajdziesz w zestawie. Cena tego klimatyzatora wynosi w tym momencie niecałe 1900 zł. Biorąc pod uwagę jego specyfikację, można uznać ją zatem za naprawdę okazyjną.

Te i inne klimatyzatory przenośnie znajdziesz na stronie partnera artykułu – sklepu internetowego Neonet, oferującego wysokiej jakości sprzęty RTV, AGD i IT. Zapoznaj się z jego asortymentem już teraz.