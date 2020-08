Stulejka to schorzenie nabyte lub wrodzone. Rozpoznawane jest z wiekiem, bo u większości noworodków, niemowląt i dzieci do około 2-3 roku życia nie można napletka cofnąć do rowka zażołędnego. Wtedy jest to prawidłowy stan fizjologiczny. Rodzice zauważają problem dopiero później. U jego podstaw leży kształt napletka w wieku dziecięcym, który jest długi, ryjkowaty, ale mimo wszystko daje się odprowadzić. Wymaga przy tym przestrzegania ścisłych zasad higieny. Obejmują one odprowadzanie napletka, dokładne mycie żołędzi prącia, oraz usuwanie z rowka zażołędnego mastki zwanej również smegmą. To niezwykle ważne, bo dopuszczanie do zaniedbań higienicznych może prowadzić do powstawania stanów zapalnych napletkach, których efektem jest zwężenie ujścia napletka prowadzące to gromadzenie się nadmiaru mastki oraz moczu pod napletkiem.

W wieku dojrzewania młodzi mężczyźni diagnozują stulejkę, gdy napletek pozwala się odprowadzić do rowka zażołędnego w stanie spoczynku, ale w trakcie erekcji wywołuje ucisk i ból. Nabyta stulejka może zostać zaobserwowana jednak dopiero w podeszłym wieku. U mężczyzn dorosłych bezpośrednią przyczyną stulejki są zaniedbania higieniczne. Ich rezultatem jest powstawanie przewlekłych stanów zapalnych, które powodują bliznowacenie napletka i postępujące, nasilające się trudności z jego odprowadzaniem. Schorzenie prowadzi wtedy do różnego rodzaju dysfunkcji seksualnych, włącznie z zaburzeniami erekcji oraz ejakulacji. W skrajnych przypadkach, stulejka może powodować nawet rozwinięcie się raka prącia.

Stulejka występować w kilku stopniach:

- stulejka pełna, gdy napletek w ogóle nie pozwala odsłonić żołędzi;

- stulejka niepełna:

- możliwe jest częściowe odsłonięcie żołędzi;

- możliwe jest pełne odsłonięcie żołędzi w stanie bez spoczynku, ale przy erekcji pojawia się ból;

- możliwe jest pełne odsłonięcie żołędzi, również w stanie erekcji, ale napletek zaciska się w tym stanie w rowku zażołędnym.

Jak leczyć schorzenie? Zabieg chirurgiczny może być przeprowadzony dopiero gdy chłopiec ukończeniu 2 rok życia. Zanim to jednak nastąpi poleca się leczenie stulejki w jej początkowym stadium poprzez naciąganie napletka, np. rozgrzanego w gorącej kąpieli. To tzw. metoda Beaugé’a. Wskazane jest też leczenie współistniejącego stanu zapalnego stosując maści i kremy zawierające sterydy. Jeśli to nie pomoże konieczne jest przeprowadzenie zabiegu. Najczęściej w łagodnych przypadkach polega on na poszerzeniu ujścia napletka. Zabieg chirurgiczny przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, a rekonwalescencja trwa zaledwie dwa tygodnie.

Nieco bardziej inwazyjnym zabiegiem jest obrzezanie polegające na chirurgicznym nacięciu i ponownym zszyciu napletka w taki sposób, by odpowiednio poszerzyć jego ujście (w tym przypadku stulejka może się jednak odnowić). W stadiach bardziej zaawansowanych stosuje się usunięcie części lub całości napletka - zabieg ten umożliwia całkowite wyleczenie stulejki. Obrzezanie to bezpieczny zabieg operacyjny, z niewielkim tylko odsetkiem powikłań takich jak obrzęk, zakażenie lub rozejście się rany pooperacyjnej.

Po przeprowadzonej procedurze lekarz zabezpiecza penis opatrunkiem, który powinien być zmieniony po dobie i w dniach kolejnych. Przez kilka pierwszych tygodni po zabiegu należy utrzymywać penisa w pozycji „do góry”, na przykład poprzez przyklejenie plastrem do brzucha. Jest to o tyle istotne, że znacznie ułatwia proces gojenia się, a przede wszystkim wycofywanie się obrzęku. Warto stosować również maści i żele o działaniu przeciwbólowym, a także antybiotyki. Istotne jest, by przez pierwsze dwa tygodnie po zabiegu obchodzić się z penisem bardzo delikatnie by nie doprowadzić do przeczulicy w obrębie żołędzi wynikającej z braku wcześniejszego bezpośredniego narażenia na bodźce mechaniczne. Jeżeli przeprowadzono zabieg polegający na poszerzeniu ujścia napletka, konieczne jest też zastosowanie rehabilitacji prącia.

Co ciekawe stulejka może pojawić się także u kobiet. W ich przypadku mowa o zjawisku przerośnięcia fałdów skóry nad łechtaczką zmniejszających doznania w trakcie stosunku i uniemożliwiające odczuwanie orgazmu. Leczenie tej przypadłości polega na plastyce “kaptura łechtaczki” – hoodoplastyce lub labioplastyce.