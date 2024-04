Kobieta Przedsiębiorcza w stylu Eko – jest kontynuacją konkursów, które od 5 lat Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje dla kół gospodyń wiejskich działających w regionie – mówi Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Motywami przewodnimi konkursów Kobieta Gospodarna Wyjątkowa i Kobieta Przedsiębiorcza były lubelskie jabłka, lubelskie zioła i lubelska kasza, a także ciasta wykonywane tradycyjnymi metodami, z dodatkiem owoców, czy wreszcie potrawa spełniająca kryteria produktu tradycyjnego, związanego z regionem, o co najmniej 25 letniej tradycji wytwarzania.

Lubelskie może poszczycić się zawrotną liczbą kół gospodyń wiejskich. Obecnie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowanych jest 1694 kół z terenu województwa. Są to koła zarówno z kilkudziesięcioletnią, jak i kilkumiesięczną tradycją. To co łączy większość z nich, to wielopokoleniowość. W kołach zrzeszone są nestorki rodów, córki i wnuczki. Na spotkaniach kobiety przekazują sobie tradycyjne receptury, a wspólne gotowanie utrwala regionalną kuchnię i ocala ją od zapomnienia.