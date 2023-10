Kocioł hybrydowy – co go charakteryzuje? W jakich przedsiębiorstwach się sprawdzi?

Czym są kotły hybrydowe?

Nowoczesne kotły hybrydowe zyskujące coraz bardziej na popularności urządzenia grzewcze, których celem jest wykorzystywanie przynajmniej dwóch źródeł energii do ogrzewania wody lub produkcji pary. W wielu przypadkach wykorzystywany jest gaz ziemny oraz energia elektryczna. To drugie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w przypadku taniej dostępności zielonej energii z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, mechaniki wodnej lub wiatrowej.

Połączenie różnych źródeł paliwowych daje w efekcie wysoką efektywność oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ważne jest tutaj zastosowanie tylko sprawdzonych rozwiązań w zakresie budowy i montażu kotła hybrydowego. Cena takich urządzeń jest zróżnicowana i zależy od wydajności, mocy oraz typu, który warunkuje rodzaj możliwego do zastosowania paliwa.

Gdzie sprawdzą się kotły hybrydowe?

Kotły hybrydowe mają coraz powszechniejsze zastosowanie w różnych branżach przemysłowych. Oferują wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Zespoły kotłowe są coraz bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska naturalnego, co ma szczególne znaczenie w dobie zaostrzonych przepisów dotyczących emisyjności szkodliwych substancji spalania.

Jeżeli przedsiębiorstwo ma dostęp do taniej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych, może wykorzystać produkowany prąd do zasilenia dodatkowego modułu grzewczego kotła przemysłowego.

Kocioł hybrydowy wyposażone w dodatkowe urządzenie grzewcze elektryczne zwiększą wydajność kotła oraz efektywność energetyczną kotłowni a co za tym idzie całego przedsiębiorstwa – kotły hybrydowe Bosch-Loos to przykład rozwiązania, które pozwala na obniżkę energii nawet do 5 megawatów, dzięki czemu zakup paliw ograniczony jest do minimum.

Firma również umożliwia wykonanie indywidualnego projektu kotła hybrydowego stosowanego w przedsiębiorstwach w połączeniu z biopaliwami jako wariant neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Czy warto zainwestować w kocioł hybrydowy w przedsiębiorstwie?

Wielosystemowe urządzenia grzewcze to dość znacząca wartość inwestycji, która sprawdzi się w każdym przedsiębiorstwie. Warto jednak rozważyć istotne czynniki, aby ocenić opłacalność inwestycji oraz oszacować okres zwrotu. Przede wszystkim bardzo istotne jest źródło energii elektrycznej, oraz rozpoznanie rynku w zakresie zakupu kotła hybrydowego. Cena może wahać się znacząco już na etapie wyboru konkretnego producenta.

Oprócz powyższego warto wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju uwarunkowania techniczne. Kotły hybrydowe nie zawsze są odpowiednie do zastosowania w każdym przedsiębiorstwie. Trzeba wziąć pod uwagę potrzeby firmy związane z wielkością obiektu, rodzajem działalności oraz dostępnością zróżnicowanych źródeł energii – paliwa dla kotła.

Rozwiązania takie sprawdzą się głównie w przedsiębiorstwach, których misją i celem jest postawienie na odnawialne źródła energii, niskoemisyjność i tym samym – niskie koszty eksploatacji w perspektywie najbliższych lat od momentu inwestycji.