Kolagen dla sportowców – wzmocnienie stawów obciążanych treningiem

Kolagen na stawy – budowa, występowanie, funkcje

Kolagen jest najbardziej powszechnym białkiem strukturalnym występującym w organizmie. Stanowi składnik kości, mięśni, więzadeł i ścięgien, a także tkanki łącznej i tkanki chrzęstnej. Podstawową jego rolą jest łączenie ze sobą komórek, dlatego właśnie stanowi element budulcowy większości organów. Oprócz tego chroni narządy wewnętrzne, tworząc sprężyste rusztowanie wokół nich. Kolagen to białko organizmu zbudowane z aminokwasów, głównie glicyny oraz proliny. Cechuje się dużą elastycznością i wytrzymałością 2.

Rola kolagenu w organizmie

Kolagen jest odpowiedzialny za produkcję mazi stawowej i stanu chrząstki. Przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek oraz zmniejsza aktywność enzymów wywołujących stany zapalne i bóle reumatyczne. Dzięki kolagenowi chrząstka zachowuje odpowiedni kształt i jest odporna na rozciąganie. Białko to stymuluje aktywność komórek chrzęstnych, wspiera procesy ochronne w obrębie tkanki chrzęstnej i zapewnia prawidłową ruchomość stawów. Gwarantuje lepsze wchłanianie składników mineralnych i zwiększa gęstość kości. To wszystko sprawia, że wpływa na ochronę przed kontuzjami. Dodatkowo kolagen zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i elastyczność skóry 2.

Kolagen w diecie sportowca – naturalne źródła kolagenu

Podstawowym źródłem składników odżywczych dla organizmu, w tym kolagenu, jest zdrowa, zróżnicowana dieta. Kolagen naturalny występuje przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego, w galaretach z nóżek wieprzowych i cielęcych oraz z kurzych łapek. Do produktów bogatych w kolagen zaliczają się także golonki, podroby i salceson.

Stosowanie odpowiedniej diety może nie wystarczyć, aby dostarczyć organizmowi niezbędną mu ilość kolagenu. Dlatego szczególnie wśród sportowców dużo się mówi o tym, aby suplementować kolagen, ze względu na jego pozytywny wpływ na układ ruchu 2.

Ból stawów i zwiększona podatność na złamania – skutki niedoboru kolagenu

Zbyt mała ilość kolagenu w organizmie ma poważne skutki dla jego funkcjonowania. Po 25. roku życia synteza kolagenu zmniejsza się, a po 60. roku życia organizm w ogóle nie wytwarza już endogennego kolagenu. Skutkuje to problemami ze stawami, które dodatkowo mogą nasilić się przez intensywne treningi. Zaburzenia syntezy i przemiany kolagenu znajdującego się w tkance kostnej mogą z kolei prowadzić do odwapnienia kości oraz zwiększać podatność na złamania 2.

Dlatego właśnie osoby, które intensywnie uprawiają sport, powinny pomyśleć o suplementacji kolagenu. Kolagen pomaga zachować zdrowie stawów i trenować bez bólu. Ponadto zapobiega kontuzjom i może pomóc w walce z chorobą zwyrodnieniową.

Suplementacja kolagenu na stawy dla sportowców – jaki kolagen wybrać?

Wybierając suplement diety na ochronę stawów, warto postawić na taki, w którego składzie znajduje się nie tylko kolagen na stawy, ale także składniki budulcowe i wspomagające. Osoby aktywne i uprawiające sport, a także dbające o zdrowy tryb życia, chcąc zadbać o stan swoich kości i stawów, mogą zastosować 4Flex Sport. Jest to łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu występujący w formie saszetek z proszkiem do picia. W składzie preparatu znajduje się wyjątkowe połączenie hydrolizowanego kolagenu Fortigel oraz L-karnityny. Białko przyczynia się do wzrostu i pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej oraz zdrowych kości, co jest szczególnie ważne w przypadku sportowców 3.

Zalecane spożycie produktu 4Flex Sport to 1 saszetka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu. W razie wątpliwości w zakresie sposobu stosowania preparatów kolagenowych o radę można poprosić np. farmaceutę.





