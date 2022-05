Kolejne inwestycje w OZE i termomodernizację dla Lubelskich Przedsiębiorców

Dotacje na OZE i termomodernizację

Do województwa lubelskiego w ramach instrumentu REACT- EU trafiło prawie 26 mln euro. Z czego blisko 20,5 mln euro Zarząd Województwa Lubelskiego skierował na wsparcie lubelskich firm. Przedsiębiorcy mogli składać wnioski o dofinansowanie do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na modernizację budynków i inwestycje w odnawialne źródła energii. Nabór do omawianego Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki zakończył się w maju br.

- Projekty, które zrealizuje lubelski biznes w ramach dofinasowania to inwestycje w transformację energetyczną regionu. Stawiamy na dywersyfikację dostaw energii, ograniczenie emisji CO₂ oraz zmniejszenie kosztów energii w firmach - mówi Marek Neckier, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. – W konkursie przedsiębiorcy złożyli 649 wniosków starając się o dofinansowanie przekraczające 385 mln złotych. Te liczby dowodzą, że efektywność energetyczna jest kluczowa dla lubelskich firm.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać nawet do 3 mln złotych. Wysokość wsparcia uzależniona jest od typu projektu oraz statusu firmy. Przedsiębiorcy z sektora MŚP otrzymają od 55% do nawet 80% dotacji. Z kolei spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, uzyskają wsparcie od 45% do 60% dofinansowania.

Energetyczne Statystyki

Przedsiębiorcy w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki złożyli wnioski m.in. na budowę 98 magazynów energii. 308 projektów to inwestycje prosumenckie (przyp. prosument to osoba lub firma, która wytwarza energię elektryczną z mikroinstalacji OZE np. firmowej instalacji fotowoltaicznej i wykorzystuje ją na potrzeby własne, magazynuje lub sprzedaje). O budowę małych instalacji oraz farm fotowoltaicznych stara się 183 wnioskodawców. Z kolei termomodernizacją budynków i wymianą źródła ciepła zainteresowanych jest 187 firm. Przedsiębiorcy szacują, że dzięki realizacji ich projektów roczna emisja gazów cieplarnianych spadnie o 477 tys. ton CO₂. Obecnie LAWP ocenia złożone projekty, aby wybrać najlepsze i jak najszybciej podpisać umowy. Czasu na realizację projektów wspartych z REACT-UE jest niewiele, bowiem Wnioskodawcy muszą je zakończyć do 31 grudnia 2023 r.

To nie pierwszy konkurs LAWP, w którym przedsiębiorcy mogą poprawić efektywność energetyczną. Dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się podpisać 622 umowy na przedsięwzięcia związane z produkcją energii odnawialnej. Łączna kwota przyznanego im wsparcia sięga 240,5 mln złotych. Z kolei 150,3 mln złotych LAWP podzieliła pomiędzy 266 projektów związanych z termomodernizacją budynków.

Z dotacji skorzystał m.in. VIKKING KTS polski producent drzwi wejściowych kompozytowych i okien PVC z Białej Podlaskiej.