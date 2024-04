Dokładnie 162 000 zł to wygrana w grze Multi Multi Plus, która padła w Chełmie oraz kolejna wygrana w grze Multi Multi Plus w wysokości 162 000 zł padła w Tomaszowie Lubelskim .

Szczęśliwcom gratulujemy i zapraszamy do punktów LOTTO i na www.lotto.pl, a także do gry przez aplikację!