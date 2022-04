Koło Naukowe AERO TEAM na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli

Pomoc uchodźcom. "Teraz organizujemy kolejny, siódmy już wyjazd do Francji"

Pierwsza fala uchodźców to osoby, które jechały w konkretne miejsce – do rodziny, do znajomych. Druga fala jest inna. To osoby, które uciekają w panice. Wiedzą, że nie mają już – przynajmniej na razie – do czego wracać – mówi Bartosz Sierpniowski, wolontariusz z punktu recepcyjnego w Zamościu.