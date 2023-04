Kombinezon damski – jaki wybrać i jak go nosić?

Jak dobrać kombinezon damski do sylwetki? Podpowiadamy

Jeszcze do niedawna uchodził za ubranie dla wysokich i szczupłych kobiet. Dziś coraz częściej noszą go panie w różnych rozmiarach: od 36 do 48, udowadniając tym samym, że dobrze dopasowany kombinezon damski może wyglądać rewelacyjnie bez względu na typ sylwetki. Podstawa to właściwy dobór kroju. Jeśli szukasz takiego, który optycznie wysmukli, postaw na kombinezon taliowany – z gumką lub wiązaniem w talii. Sylwetkę sprytnie wyszczupli kombinezon z dekoltem V lub kopertowym – na zakładkę. Z kolei szersze nogawki dodadzą lekkości, wydłużą nogi i będą idealnym wyborem dla pań o figurze gruszki.

Jaki kombinezon damski na co dzień, a jaki na wesele?

Odpowiedni dobór fasonu ma znaczenie, ale nie mniej ważne jest dopasowanie kombinezonu do okazji. W trendach od wielu sezonów królują zarówno casualowe kombinezony damskie na co dzień, jak i te bardziej eleganckie – w sam raz na specjalne okazje. Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Przede wszystkim na materiał. Kombinezon damski na co dzień może być wykonany z jeansu, bawełny czy lnu. Bardzo często jest zdobiony oryginalnym wzorem. Spodnium na wesele czy na wieczór powinno być bardziej szykowne, uszyte z wiskozy, lyocellu lub innego lejącego materiału.