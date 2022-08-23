Кому варто спробувати англійську онлайн

Англійська онлайн для тих, хто досі не наважився

Вивчати англійську мову може кожен. Доведено, що вік не пов'язаний із здатністю людини до вивчення іноземних мов. Для хороших результатів важлива мотивація, бажання та хороший наставник. Наприклад, ви можете вчити англійська онлайн у школі Yappi Corporate у будь-якому зручному місці та просуватися сходами знань швидко та впевнено.

Чому варто спробувати вивчати англійську мову онлайн

Ми глибоко переконані, що саме для людей, у яких “немає часу” оптимальний вибір — англійська онлайн. Вибравши онлайн-курси, ви приділяєте лише годину-півтори часу два чи три рази на тиждень і не витрачаєте часу на дорогу. Ви вибираєте зручний час, адже займатися можна навіть в обідню перерву або вранці на "свіжу голову". Заощаджений на дорозі час можна приділити самопідготовці, підготовці домашнього завдання, вивченню нових слів та опрацюванню цікавого контенту.

Вибір курсів для вивчення англійської онлайн величезний, адже ви не прив'язані до районів, куди зручно діставатися. Заняття з англійської мови в онлайн форматі не поступаються якістю заняттям у класі, але вартість часто значно нижча.

Навчальні матеріали на дистанційних курсах також завжди під рукою, адже всі підручники мають електронну версію та їх зручно відкрити онлайн.

Заняття з англійської мови у форматі онлайн відбуваються зазвичай у невеликих групах. Викладач може приділити достатньо часу кожному студенту та організувати роботу в парах та групах. Такий формат дуже зручний і дає змогу отримати максимум практичних навичок.

Як отримувати задоволення від навчання та прискорити процес

Щоб процес вивчення англійської онлайн був максимально комфортним та цікавим, вибирайте час для занять на піку своєї активності. Новий матеріал повинен сприйматися легко і швидко запам'ятовуватися. Не робіть великих перерв між заняттями та самопідготовкою. Намагайтеся приділяти кожен день хоча б 15 хвилин часу для перегляду цікавих відео на YouTube або читання свіжих новин. Вибирайте контент для практики за своїми інтересами, ви повинні акцентуватися на змісті, а не на мові.

Підпишіться на цікавих блогерів, які пишуть англійською мовою, та читайте профільні онлайн-видання. Любите читати художню літературу? Почніть із адаптованих текстів під свій рівень і поступово збільшуйте складність текстів. Виписуйте незнайомі вирази та слова. Намагайтеся описувати їх значення англійською без перекладу рідною мовою.

Відвідуйте онлайн-заходи, вебінари, майстер-класи онлайн. Ви можете дізнатися багато нового, а на деяких і попрактикувати розмовну мову. Не бійтеся зробити помилку, тільки так ви подолаєте мовний бар'єр і навчитеся правильно формулювати думки. Практикувати говоріння можна і на додаткових розмовних клубах. Такі часто проводять при мовних школах чи окремо за інтересами. Вибирайте зручний для себе формат та вчіть англійську мову у задоволення!