Konkurs „20 lat w Europie. Jubileusz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej”

Jeśli widok pustej ściany kojarzy Ci się z puszką farby, a przed oczami przewijają się obrazy, to ten konkurs jest dla Ciebie. W tym przypadku obrazy powinny nawiązywać do jubileuszu 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Projekt swym charakterem i tematyką musi w kreatywny i nieszablonowy sposób poruszać zagadnienia związane ze zmianami, jakie zaszły w naszym regionie od momentu przystąpienia do UE oraz powinien nawiązywać przynajmniej do jednego z haseł i wartości Unii Europejskiej.

Konkurs na projekt muraluorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich. Warunkiem przystąpienia do rywalizacji jest stworzenie graficznego projektu, tak aby możliwie szczegółowo oddawał wygląd przyszłego muralu.Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu oraz powinien odznaczać się wysoką wartością artystyczną i przykuwać uwagę.

Oczaruj mieszkańców województwa lubelskiego swoją wizją artystyczną!

Na prace czekamy do 30 września 2024 roku. Projekty należy dostarczyć pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Zarządzania Programami Regionalnymi, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin lub dostarczyć osobiście na powyższy adres. Szczegóły w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: funduszeUE.lubelskie.pl