Konserwacja mebli ogrodowych – czym i jak je zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych?

Zabezpieczanie mebli metalowych

Metalowe meble ogrodowe cieszą się popularnością ze względu na trwałość – są dość odporne na działanie warunków atmosferycznych. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba ich konserwować, ponieważ woda i wilgoć mogą przyczyniać się do powstawania rdzy. Dlatego metalowe meble, tuż po zakupie, warto pomalować podkładem antykorozyjnym, a następnie nałożyć na niego emalię.

Metalowe meble ogrodowe trzeba co kilka sezonów odnawiać (nakładać nową warstwę emalii antykorozyjnej). Aby to zrobić, należy odpowiednio przygotować powierzchnię – oczyścić ją z zabrudzeń, łuszczącej się farby oraz skupisk rdzy. Najlepiej użyć do tego szlifierki oraz papieru ściernego.

Meble z tworzywa sztucznego – czy trzeba je zabezpieczać?

Właściciele mebli technorattanowych oraz plastikowych nie muszą ich konserwować, ponieważ te materiały nie wymagają zabezpieczania. Jedyne, o czym należy pamiętać, to regularne mycie – zwłaszcza jeśli meble są białe. Dzięki temu nie będzie osadzał się na nich brud.