Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Konta w e-Urzędzie Skarbowym mogą być przypisane nie tylko do osób fizycznych, ale od 21 czerwca 2023 r. także do organizacji. Konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym są udostępniane osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi - z wyłączeniem organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy lub kancelarii. Takie konta mogą więc posiadać na przykład spółki kapitałowe lub osobowe, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie czy grupy kapitałowe. Warunkiem jest posiadanie przez zainteresowany podmiot identyfikatora podatkowego NIP. Korzystanie z konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym jest dobrowolne.

W imieniu organizacji działają osoby fizyczne

Dostęp do konta organizacji w e-Urzędzie Skarbowym jest przyznawany osobie fizycznej lub osobom fizycznym posiadającym PESEL. Liczba użytkowników, którym można przypisać dostęp do konta organizacji, nie jest w żaden sposób ograniczona. Wniosek o taki dostęp musi zawierać komplet wymaganych danych, a więc:

pełną nazwę, numer NIP i adres siedziby organizacji,

pierwsze imię, nazwisko i PESEL osoby fizycznej, której ten dostęp ma być udzielony,

informację o zakresie uprawnień, a więc czy ma to być dostęp podstawowy, czy rozszerzony. Dostęp podstawowy oznacza, że użytkownik może wykonywać wszystkie czynności na koncie organizacji w e-Urzędzie Skarbowym. Dostęp rozszerzony daje wszystkie możliwości dostępu podstawowego, a dodatkowo uprawnia do nadawania i odbierania innym użytkownikom dostępu do konta organizacji.

Wniosek o nadanie uprawnień wskazanej osobie fizycznej organizacja może złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników. Dokument musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub przez jej pełnomocnika ogólnego. O dostęp dla kolejnego użytkownika może też wystąpić, za pośrednictwem usługi na koncie organizacji w e-US, inny użytkownik, który już posiada rozszerzony dostęp do konta organizacji. Także odebranie dostępu do konta jest możliwe na dwa sposoby: poprzez aktualizację wniosku złożonego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego albo przy użyciu funkcji dostępnej na koncie organizacji w e-US.

Pełnomocnik nie staje się automatycznie użytkownikiem konta w e-urzędzie skarbowym

Co ważne, pełnomocnik ogólny organizacji nie otrzymuje automatycznie dostępu do jej konta w e-Urzędzie Skarbowym. Otrzyma go dopiero po złożeniu przez organizację wniosku, w którym zostanie wskazany jako użytkownik konta organizacji (UKO). Taki wniosek należy złożyć w jednym z opisanych powyżej trybów. Z kolei status użytkownika konta organizacji nie daje prawa do działania jako organizacja poza kontem organizacji w e-Urzędzie Skarbowym.

Jedno logowanie do konta indywidualnego i konta organizacji

Na konto organizacji w e-US może się zalogować tylko osoba fizyczna wyznaczona jako użytkownik konta tej organizacji. Taka osoba loguje się na własne konto w e-Urzędzie Skarbowym, autoryzując się na jeden z dostępnych sposobów (a więc profilem zaufanym, z wykorzystaniem aplikacji mObywatel, za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej lub przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną). Po udanym logowaniu użytkownik może dowolnie przełączać się między obsługą swojego indywidualnego konta i konta organizacji. Działania podjęte na koncie organizacji przez takiego użytkownika są widoczne dla wszystkich użytkowników tego konta.

Użytkownik konta organizacji (UKO) uzyskuje dostęp do informacji o tej organizacji, które są widoczne na jej koncie w e-Urzędzie Skarbowym, może też działać w jej imieniu. W szczególności oznacza to prawo do m.in.

wyrażania i cofania zgody na doręczanie pism na konto w e-US,

odbierania pism doręczanych przez organy KAS na konto w e-US,

składania pism, wniosków czy zawiadomień,

przeglądania danych rejestracyjnych i innych dokumentów.

Przyjmuje się, że czynności, jakie na koncie organizacji w e-Urzędzie Skarbowym podejmuje użytkownik konta organizacji (UKO), są czynnościami podejmowanymi przez tę organizację.