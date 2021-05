Korzyści z pracy za granicą – jak radzić sobie z obawami i znaleźć bezpieczne zatrudnienie?

Polacy od lat chętnie wyjeżdżają do pracy za granicę. Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny, głównym kierunkiem migracji są kraje Europy Zachodniej, chociażby ze względu na bliskość rodzimego kraju. Jednak taki wyjazd na dłuższy czas to poważna decyzja, na którą wpływa wiele czynników. Jej podjęcie może przynieść wiele korzyści, istotne są nie tylko względy finansowe, ale także szansa na poszerzenie własnych perspektyw i zyskanie nowych możliwości.

Dlaczego warto wyjechać do pracy za granicę?

Pierwszą z korzyści, jakie może nam przynieść decyzja o wyjeździe do pracy za granicę, jest z pewnością poprawienie swojej sytuacji materialnej, gdyż stawki, jakie oferują firmy zagraniczne, są wciąż o wiele wyższe od tych w Polsce. Nawet zatrudnienie sezonowe może być opłacalne i pozwolić na odłożenie pewnej sumy pieniędzy.

Wyjazd do innego kraju, jak np. Niemcy czy Francja, daje możliwość poznania nowych miejsc, kultury, społeczeństwa, obyczajów i zasad. Oprócz głównego celu wyjazdu, jakim jest praca, nasz wolny czas warto spędzać na poznawaniu miasta, w którym przebywamy i jego okolic. Wykonywanie obowiązków w międzynarodowym środowisku wiąże się z wieloma wyzwaniami i sprzyja rozwojowi naszych kompetencji, a także daje możliwość podniesienia kwalifikacji językowych. Przebywanie wśród osób mówiących w obcym języku motywuje i przyspiesza przyswajanie nowego słownictwa czy zwrotów.

Nowe doświadczenia i zdobyte kompetencje wzbogacą nasze CV, co z pewnością zaprocentuje w przypadku decyzji o powrocie do kraju, a dla przyszłego pracodawcy jest to informacja, że jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i nie boimy się większych zmian.

Jakie obawy rodzi decyzja o wyjeździe?

Wyjazd do pracy za granicę rodzi szereg obaw i pytań, przede wszystkim wiąże się z długookresową rozłąką z rodziną i znajomymi. Zdarza się, że agencje pracy umożliwiają wyjazd do pracy w parach, co po części rozwiązuje problem rozłąki, a może służyć nawet zacieśnieniu relacji. W pozostałych wypadkach w utrzymaniu kontaktu z bliskimi na pewno pomocny jest Internet, który pozwala na swobodną komunikację poprzez wszelkiego rodzaju komunikatory jak Skype czy Whatsapp. Warto jednak zadbać o dostęp do Internetu we własnym zakresie. Aby to zrobić, możemy rozszerzyć ofertę naszego operatora sieci komórkowej i uzyskać większy transfer danych. Najlepiej zrobić to jeszcze przed wyjazdem lub na miejscu pracy za pomocą strony internetowej operatora lub infolinii. Kolejną możliwością jest zakupienie startera lokalnej sieci na kartę (o ile nie posiadamy blokady na naszym urządzeniu mobilnym). Taki pakiet dostaniemy na większości stacji benzynowych czy w salonach prasowych.

Dla wielu osób jedną z głównych przeszkód, która powstrzymuje decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, jest nieznajomość języka obcego. Jednak obecnie i bez tej umiejętności można znaleźć pracę poza Polską w wielu zawodach. Wśród ofert agencji pracy tymczasowej są zarówno ogłoszenia o pracach sezonowych, jak i pracach dla osób bardziej wykwalifikowanych, np. spawaczy, operatorów maszyn czy pracowników budowlanych. Jadąc do pracy za granicę za pośrednictwem agencji pracy, najczęściej nie będziemy jedynymi Polakami. Agencje pracy delegują pracowników w zespołach, co zdecydowanie daje swobodę w komunikacji i ułatwia odnalezienie się w nowej sytuacji. Coraz częściej też zatrudniani są polskojęzyczni koordynatorzy, którzy pomagają w organizacji i bieżących sprawach na miejscu.

Często decydujemy się na szukanie pracy na własną rękę, nie znając danego kraju, rynku pracy i przyszłego pracodawcy. Powinniśmy jednak zwrócić szczególną uwagę na kwestie prawne. Niezgodność zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia, warunków zakwaterowania i miejsca pracy, liczby gwarantowanych godzin pracy, a nawet brak wypłaty wynagrodzenia – to niestety zjawisko, które nadal występuje.

Gdzie bezpiecznie szukać ofert pracy za granicą?

Aby uniknąć tego typu sytuacji, najlepiej szukać ofert za pomocą sprawdzonych portali ogłoszeniowych, na stronie danej firmy czy przez znaną agencję pracy za granicą, co gwarantuje stabilne i pewne zatrudnienie.

Jedną z takich agencji na rynku pracy jest PowerJobs, która oferuje zatrudnienie:

w Niemczech w sektorze logistycznym oraz produkcyjno-przemysłowym,

we Francji w sektorze przemysłowym i budowlanym.

Podejmując decyzję o wyjeździe do pracy za granicę, dzięki agencji PowerJobs z pewnością będzie zapewnione:

terminowe wynagrodzenie,

pomoc w codziennym życiu za granicą, m.in. poprzez opiekę polskojęzycznych koordynatorów,

zakwaterowanie lub pomoc w jego znalezieniu,

dopełnienie formalności związanych z wydaniem dokumentu pozwalającego na zatrudnienie pracownika na podstawie polskiej umowy o pracę (A1), EKUZ – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego,

możliwość dodatkowego ubezpieczenia dla członków rodziny pracownika zatrudnionego na umowie o pracę,

pomoc przy załatwieniu meldunku, w przypadku wyjazdu do Niemiec.

Kogo obecnie szukają agencje?

Aktualnie najbardziej poszukiwanymi pracownikami do pracy za granicą, których rekrutuje PowerJobs, są spawacze MAG 135 i komisjonerzy na terenie Niemiec, a we Francji spawacze MAG 135, a także monterzy konstrukcji stalowych, cieśle szalunkowi oraz pracownicy ogólnobudowlani.

Podsumowanie

Praca za granicą to nie tylko możliwość uzyskania wyższego zarobku, to także okazja, aby zdobyć zupełnie nowe doświadczenie, poznać inną kulturę, odmienny styl życia, a także nawiązać ciekawe relacje. Środki, wiedza i doświadczenie zdobyte podczas pobytu w innym kraju wzbogacają nasze kompetencje i są dobrą inwestycją w przyszłość. Musimy jednak pamiętać, żeby dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw, odpowiednio przygotować się do wyjazdu i wybrać bezpieczny sposób zatrudnienia u nowego pracodawcy.