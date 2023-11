Kreatyna - popularny suplement na masę mięśniową

0 A A

Kreatyna to związek, który naturalnie występuje w ludzkim organizmie, a jednocześnie stanowi jeden z najpopularniejszych suplementów diety, który jest chętnie wykorzystywany przez sportowców i osoby aktywne fizycznie. To składnik, który może przyczyniać się do zwiększenia masy mięśniowej, a także może pozytywnie oddziaływać na rozwój zdolności wysiłkowych.

