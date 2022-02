Kredyt hipoteczny na zakup działki – o czym warto pamiętać?

Kredyt na działkę i budowę domu jednocześnie

Osoba, która stara się o kredyt na działkę, może jednocześnie wziąć kredyt na budowę domu, który stanie na tej działce. Jednak będzie to możliwe wtedy, gdy będzie miała odpowiednio wysoką zdolność kredytową i dysponowała wkładem własnym. Jednak, wzięcie kredytu na działkę i dom wiąże się z tym, że bank będzie musiał ustanowić hipotekę na dom, który powstanie na działce. Tym samym, bank zabezpieczy się na wypadek, gdyby klient przestał spłacać raty kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć kredyt hipoteczny na działkę?

Żeby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny na działkę, trzeba spełnić takie same warunki, jak w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Najważniejszym wymaganiem jest oczywiście wiek – kredytobiorca musi mieć minimum 21 lat. Kolejną, istotną kwestią jest wiek, w którym kredytobiorca spłaci ostatnią ratę – najczęściej jest to 70-80 lat. Dla banku, udzielającego kredytu, ważne będzie również to, czy klient posiada stałe źródło dochodów i czy ma wystarczająco dobrą zdolność kredytową.

Kto nie dostanie kredytu na działkę?

Wymienione wyżej warunki, to nie jedyne wymagania, jakie trzeba spełnić, by uzyskać kredyt hipoteczny na działkę. Bank również sprawdzi, czy klient widnieje na liście dłużników, np. KRD i ERIF BIG, a także przejrzy bazę BIK. Jeśli w którejś z tych baz natrafi na nazwisko klienta, udzielenie kredytu hipotecznego najczęściej nie będzie możliwe. Warto jednak pamiętać o tym, że nienaganna historia kredytowa może nie wystarczyć. Osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego, powinny zadbać o to, by mieć na swoim koncie jakąkolwiek historię kredytową, by bank mógł ocenić, w jaki sposób wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych.

Kredyt hipoteczny na działkę – na który bank się zdecydować?

W którym banku warto ubiegać się o udzielenie kredytu hipotecznego na zakup działki? Przed podjęciem decyzji, warto przeanalizować oferty poszczególnych banków i sprawdzić, jak się różnią, chociażby pod kątem wymaganej wielkości wkładu własnego, minimalnej kwoty kredytu czy możliwości wzięcia kredytu łączonego – na zakup działki i budowę domu. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pośrednika kredytowego, w którego ofercie jest wiele banków. Taki pośrednik najlepiej zestawi oferty poszczególnych banków, dopasowując je do potrzeb klienta.