Kredyt konsolidacyjny bez BIK - gdy historia kredytowa jest negatywna

Czy kiedykolwiek starałeś się o kredyt? Jeśli tak, to z pewnością znana jest Ci wzmianka o weryfikacji zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu. Niestety, każdy wnioskodawca ubiegający się o kredyt w banku musi przygotować się na to, że jego pracownicy prześledzą szereg czynników składających się na zdolność kredytową. Wśród nich istotną rolę odgrywa oczywiście historia kredytowa. Kredyt konsolidacyjny bez BIK to dobra opcja dla osób, które mają problemy z uzyskaniem kredytu ze względu na widoczne w BIK-u opóźnienia w spłacie innych zobowiązań. W naszym artykule znajdziesz cenne informacje na ten temat.

Kredyt konsolidacyjny bez BIK - co to jest?

Kredyt konsolidacyjny to zobowiązanie zaciągane w celu uporania się z trudnymi do spłaty zobowiązaniami finansowymi. Wszystkie posiadane kredyty, pożyczki i chwilówki możemy połączyć w jeden dług. Zobowiązania są więc ze sobą sumowane, a powstała w ten sposób kwota dzielona na przystępne dla kredytobiorcy raty. Środki finansowe uzyskane w ramach kredytu są oczywiście przeznaczane na spłatę uciążliwych zobowiązań.

Kredyt konsolidacyjny bez BIK wyróżnia się od zwykłego kredytu konsolidacyjnego tym, że w jego przypadku proces sprawdzania wiarygodności wnioskodawcy jest skrócony o weryfikację jego wpisów w BIK-u. Oznacza to, że historia kredytowa wnioskodawcy nie jest już tak istotna dla kredytodawcy, jak zwykle bywa to w przypadku banków.

Jak starać się o kredyt konsolidacyjny bez BIK?

Kredyt konsolidacyjny bez BIK nie jest raczej dostępny w ofertach znanych banków. Zwykle osoba, która chce skonsolidować posiadane zobowiązania finansowe, musi w tym celu skorzystać z produktów dostępnych w innych instytucjach finansowych. Może to wiązać się z obawami co do bezpieczeństwa zawieranej umowy. Aby mieć pewność, że cały proces przebiegnie dla nas pomyślnie, warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Pośrednicy zajmujący się na co dzień oddłużaniem będą doskonale wiedzieć, które firmy pożyczkowe oferują bezpieczne rozwiązanie. W ten sposób będziemy w stanie szybko rozprawić się z posiadanymi długami i finansowo “odpocząć”. Specjalista z dziedziny oddłużania pomoże nam w kwestii formalności oraz negocjacji kosztów, tak aby wszystko odpowiadało naszym wymaganiom.