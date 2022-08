Definicja kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki (inaczej kredyt handlowy lub towarowy) ma formę odroczonego terminu płatności i udzielany jest firmie, która kupuje określone produkty lub usługi od innego przedsiębiorstwa. Sprzedający zgadza się więc na otrzymanie zapłaty w późniejszym, wyznaczonym czasie. Udzielenie kredytu kupieckiego jest korzystną opcją dla obu stron, jednak większe ryzyko ponosi przedsiębiorca udzielający kredytu.

Kredyt kupiecki to najczęściej kredyt krótkoterminowy. Długość okresu kredytowania i szczegółowe warunki finansowania ustalane są między stronami (zazwyczaj termin spłaty kredytu kupieckiego zostaje odroczony do trzydziestu dni). Takie rozwiązanie nie wymaga szczególnej formy prawnej i korzystają z niego najczęściej firmy darzące się dużym zaufaniem i wieloletni partnerzy handlowi.

To dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą zaciągać wysoko oprocentowanych kredytów i pożyczek bankowych, a jednocześnie potrzebują środków pieniężnych po to, by firma nadal mogła działać na rynku. Nie muszą oni angażować swoich środków ani uruchamiać kredytów obrotowych.

Co więcej, warunki odbioru zakupionego towaru także bywają różne. Zdarza się, że nabywca musi wpłacić zaliczkę w gotówce bądź innej formie. Czasami wymagane jest poręczenie, zastaw czy odsetki (w przypadku nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie).

Kredyt kupiecki - wady i zalety

Korzystanie z kredytów kupieckich niesie wiele korzyści dla firm kupujących. Do zalet takiego finansowania należy jego szeroka i łatwa dostępność. Kredyt kupiecki określany jest mianem najtańszego kredytu. Dzięki niemu kupujący może dysponować towarem jeszcze przed terminem płatności. Nie trzeba przechodzić skomplikowanej ścieżki bankowej, a wymiana handlowa między kontrahentami jest szybka i sprawna. To atrakcyjna alternatywa dla kredytów obrotowych, m.in. ze względu na ponoszone koszty (brak oprocentowania i prowizji). Finansowanie to najczęściej oferowane jest bezpłatnie lub wymagana jest niewielka zaliczka.

Pozwala ono więc na zachowanie płynności finansowej i ciągłości produkcji firmom nabywającym dobra. Czasami kierowane jest także do początkujących przedsiębiorców, którzy nie mają możliwości skorzystać z kredytów bankowych z uwagi na brak zdolności kredytowej.

Wady kredytu kupieckiego obejmują ryzyko, jakie ponosi sprzedający, czyli udzielający kredytu. Nie ma on pewności, że spłata zobowiązania nastąpi w wyznaczonym terminie, a to przekłada się na płynność finansową jego firmy. Kredyt kupiecki jest jednak korzystny dla dostawcy pod wieloma innymi względami. Dzięki niemu można pozyskać nowych klientów. Przyczynia się on także do wzrostu sprzedaży i pomaga w zdobyciu przewagi rynkowej.

Limit kupiecki - czym jest?

Limit kupiecki wyznacza górną granicę wysokości należności, jaką sprzedający może odroczyć kupującemu w ramach kredytu kupieckiego. Firmy udzielające kredytów kupieckich ustanawiają maksymalną kwotę pożyczki dla danego podmiotu po to, by chronić siebie przed utratą płynności finansowej w przypadku, gdy trafią na niewypłacalnego kontrahenta.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Przedsiębiorcy mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia zatoru płatniczego na wiele sposobów. Wśród nich wyróżnić możemy dokładne sprawdzenie kontrahenta i zweryfikowanie go w bazie dłużników, oferowanie kredytów tylko zaufanym firmom oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Z ubezpieczenia kredytów kupieckich mogą skorzystać firmy, które oferują odroczone terminy płatności. Chroni ono przedsiębiorcę przed nieprzewidzianymi zmianami, zwiększa wiarygodność w oczach klientów i instytucji finansowych, pozwala na bezpieczną ekspansję na nowe rynki zbytu, zabezpiecza płynność finansową, ułatwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i poprawia wyniki finansowe. Ubezpieczenie chroni też małe, duże i średnie przedsiębiorstwa przed upadłością bądź zatorami płatniczymi kontrahentów.