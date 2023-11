Kreska permanentna – poznaj cenne wskazówki, które zapewnią efektowny rezultat

Dobór odpowiednich produktów

Perfekcyjna kreska permanentna wymaga nie tylko precyzji, umiejętności i sporego doświadczenia od linergistki. W tym przypadku bardzo ważne jest też zastosowanie produktów najwyższej jakości, które pozwolą uzyskać trwały i wyrazisty makijaż, a przy tym nie będą powodowały reakcji alergicznych u osoby, u której zabieg jest wykonywany. Co ważne, muszą być do specjalne pigmenty do makijażu permanentnego przeznaczone do stosowania na powiekach. Wykorzystanie najlepszych produktów zawsze będzie gwarancją tego, że kreska permanentna będzie nie tylko wyrazista, ale także i trwała.

Przygotowanie powiek do makijażu permanentnego

Przed zabiegiem koniecznie trzeba w odpowiedni sposób przygotować powieki, zanim zostanie na nie naniesiona kreska. Linergistka musi się upewnić, że powieka jest nie tylko czysta, ale i sucha. Jeżeli tak nie jest, powinna je odpowiednio przygotować do wykonania kreski permanentnej. Jeżeli na powiekach pozostają choćby najmniejsze ślady makijażu, należy go usunąć. Na powiekach nie powinny znajdować się też żadne olejki czy inne kosmetyki tłuste. To bardzo ważne, ponieważ tego typu produkty sprawiają, że pigmenty do makijażu permanentnego będą się trzymały znacznie słabiej niż na powiekach dokładnie oczyszczonych i suchych

Po przygotowaniu powieki do kreski permanentnej, zanim jeszcze zostanie ona stworzona, dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie specjalnej bazy. Jeżeli będzie to wysokiej klasy produkt, zapewni nie tylko dłuższą trwałość kreski, ale również sprawi, że nie będzie się ona rozmywała.

Właściwa technika i akcesoria

Kreska permanentna to jeden z popularniejszych typów makijażu permanentnego, na który kobiety decydują się najczęściej. Jej wykonanie nie jest proste, dlatego decydując się na taką formę makijaż warto skorzystać z oferty zabiegowej wyłącznie doświadczonych linergistek, które poza umiejętnościami dysponują również dobrej jakości sprzętem.

Co powinna posiadać profesjonalna linergistka, aby mogła wykonać perfekcyjną kreskę na powiece? Poza oczywiście dobrej jakości pigmentami musi również wejść w posiadanie bardzo dobrego pędzelka. Być może wydaje się to nieistotne, ale to niepozorne akcesorium ma ogromny wpływ na precyzję kreski. Z tego też względu linergistki powinny wybierać pędzelki cienkie i precyzyjne, przy pomocy których będą mogły kontrolować grubość linii. Dużym uznaniem profesjonalistek cieszą się akcesoria do makijażu permanentnego Quantum.

Jak być dobrą linergistką? Należy jak najwięcej ćwiczyć!

Uzyskanie precyzyjnej kreski na obu powiekach wymaga nie tylko doświadczenia, ale również stabilnej ręki. To na szczęście można sobie wyćwiczyć, o co każda linergistka powinna zadbać. W czasie wykonywania kresek permanentnych ręka nie może drżeć. Aby temu zapobiec, można w czasie tworzenia makijażu oprzeć o coś łokieć. Dobry rozwiązaniem będzie również zastosowanie lusterka powiększającego, pomocnego w zachowaniu znacznie lepszej kontroli nad ruchami.

Aby być najlepszą wśród wszystkich linergistek potrzebne będą nie tylko profesjonalne narzędzia. Również ważna jest wiedza i doświadczenie. Warto pamiętać o tym, że kreska permanentna, aby była wykonana perfekcyjnie i nienagannie wymaga nie tylko ogromnej precyzji, ale i wprawy. Dlatego linergistka, która nie ma za sobą wielu godzin ćwiczeń, nie powinna podchodzić do wykonania tego typu makijażu. W trosce o jakość świadczonych usług wiele linergistek nawet działających w zawodzie od dawna, zanim jeszcze nałoży tusz permanentny, wyznacza linie na suchej powiece, aby przekonać się, czy gotowe kreski na pewno będą idealnie równe.

Jak powinna być wykonana perfekcyjna kreska permanentna?

Perfekcyjną kreskę permanentną zawsze należy wykonywać, rozpoczynając od wewnętrznego kącika oka, prowadząc ją bardzo delikatnie wzdłuż linii rzęs. Grubość linii powinna być zwiększana stopniowo tak, by przy zewnętrznym kąciku oka utworzyła tzw. efekt skrzydełka. Ruchy powinny być powolne, bardzo staranne. Tu nie ma miejsca na pośpiech czy brak cierpliwości - w końcu kreska permanentna to makijaż, który pozostaje na bardzo długo, dlatego musi być wykonany jak najlepiej.

Co w przypadku, gdy pomimo największych starań linergistka popełni błąd, a kreska nie wyjdzie tak idealna jak powinna? Na początkowym etapie makijażu drobne błędy nie są czymś poważnym w skutkach. Najczęściej da się je wyeliminować poprzez zwykły płyn do demakijażu i wacik.

Po wykonaniu kreska koniecznie powinna zostać zabezpieczona. To ważny proces zamykający cały makijaż permanentny, który zapobiegnie rozmazywaniu się kreski, a także dobrze zablokuje kolor.