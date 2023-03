Krok po kroku napraw włosy z Olaplex

Czym jest Olaplex?

Olaplex to marka oferująca nam profesjonalne kosmetyki, które zostały opracowane na podstawie opatentowanej substancji. Składnik ten nazywa się imaleinian bis-aminopropylowo-diglikolowy. Za tą skomplikowaną nazwą kryje się proste, skuteczne i zdecydowane działanie. Wszystkie kosmetyki regenerujące Olaplex go zawierają, dzięki czemu pozwalają odbudować włosy i naprawić zniszczenia wewnątrz. Chodzi konkretnie o ponowne związanie zerwanych mostków dwusiarczkowych. Są one często zrywane poprzez wszelkie zabiegi rozjaśniające czy farbujące włosy lub też przez intensywną stylizację, trwałą ondulację, a nawet warunki atmosferyczne. Oznaką tych zniszczeń są suche i łamliwe włosy, kruche i podatne na wszelkie zniszczenia. Olaplex zaradzi na to wszystko.

Zestawy do regeneracji włosów Olaplex

Olaplex oferuje nam zestaw doskonałych kosmetyków, z których każdy spełnia swoje zadanie wzorowo. Możemy więc wybrać dla siebie lub samodzielnie skomponować zestaw, który rozwiąże raz na zawsze problemy Twoich włosów, abyś mogła cieszyć się ich zjawiskowym pięknem.

Olaplex No.3 Hair Perfector

Olaplex No.0 Intensive Bond Builder

Olaplex No.4 Bond Maintenance

Olaplex No.4P Bond Maintenance

Olaplex No.5 Bond Maintenance

Olaplex No.6 Bond Smoother

Olaplex No.7 Bonding Oil

Olaplex No.8 Bond Intense Moisture

Olaplex 4-in-1 Bond Intense Moisture

Część z tych produktów możemy z pełnym powodzeniem stosować w domu. Warto jednak podkreślić, że niektóre dedykowane są do użytku przez profesjonalistę. Chodzi tu o: Olaplex No.1 Bond Multiplier, który jest wysoce skoncentrowanym preparatem i pierwszym krokiem do odbudowy zniszczonych włosów. Zawarty w nim składnik odbudowuje włosy i pomaga zapobiegać pojawianiu się nowych uszkodzeń. W salonach fryzjerskich można go dodać do mieszanki koloryzującej lub rozjaśniającej, aby chronić włosy. Drugim z kolei preparatem jest Olaplex No.2 Bond Perfector. Ten krok z kolei wpiera działanie pierwszego etapu, dając swego rodzaju wyjątkowe wykończenie: miękkie i lśniące włosy. W ofercie tej marki znajdziesz również zestaw Olaplex 3 4 5, który w ostatnim czasie wybierają osoby do typowej regeneracji włosów.

Jakie rezultaty zyskasz z Olaplex?

Wspaniałość kuracji Olaplex polega nie tylko na jej skuteczności i dogłębnym działaniu, ale również na tym, że rezultaty jej stosowania są widoczne od razu, a na najlepszy efekt wystarczy poczekać parę godzin. Po tym czasie składniki aktywne zadomowią się we wnętrzu włosa na dobre. To, co wyróżnia Olaplex, to właśnie trwałość osiągniętych rezultatów. Nie zyskujesz tylko powierzchownego połysku na parę chwil, ale dogłębne odżywienie i naprawę uszkodzeń. Składniki aktywne Olaplex nie wypłukują się, dzięki czemu te pozytywne efekty nie przepadają. Oczywiście weź pod uwagę stan swoich włosów przed rozpoczęciem kuracji. Im większe zniszczenia, tym więcej uwagi będziesz musiał swoim włosom poświęcić, ale z Olaplex nie ma rzeczy niemożliwych!