Krople do uszu LIX – jak działają?

Czym są krople LIX?

Strona internetowa https://lix.com.pl/ wskazuje, iż krople do uszu LIX są wyrobem medycznym stosowanym w celu łagodzeniu objawów bólowych w obrębie przewodu słuchowego zewnętrznego. Działanie preparatu jest oparte na osmotycznych właściwościach glicerolu. To związek chemiczny występujący naturalnie zarówno w tłuszczach, jak i olejach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Glicerol ma właściwości wiążące wodę, dlatego po aplikacji osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk tkanek, redukując przy tym ból i zmiękczając zalegającą wydzielinę w uchu, co pomaga w jej bezpiecznym usuwaniu.

Ponadto w składzie kropli LIX znajduje się także lidokaina. To substancja stosowana pomocniczo jako środek powierzchniowo znieczulający. Wzmacnia działanie glicerolu, a co najważniejsze – szybko łagodzi ból ucha. Efekty są odczuwalne chwilę po aplikacji. Lidokaina stosowana miejscowo, tak jak w przypadku kropli LIX, daje efekt znieczulający po około 2-5 minutach. Mogą być stosowane już od 6. miesiąca życia u dzieci i u dorosłych pacjentów.

Kiedy można stosować krople LIX?

Działanie tych kropli ukierunkowane jest głównie na zniwelowanie dolegliwości bólowych w obrębie przewodu słuchowego. Można stosować je w ramach działania wspomagającego w stanach zapalnych uszu, które objawiają się obrzękiem, bólem i swędzeniem przewodu słuchowego zewnętrznego.

Mają zastosowanie przy dolegliwościach, którym towarzyszy ból wywołany regularną ekspozycją na działanie wody i wilgoci, np. w saunie lub na basenie. Można z nich skorzystać także wtedy, gdy pojawia się ból uszu spowodowany długotrwałym noszeniem słuchawek lub zaleganiem w przewodzie słuchowym zewnętrznym nadmiaru woskowiny. Krople LIX mogą przynieść ulgę w bólu uszu wywołanym częstym stosowaniem detergentów (szamponów, mydeł i żeli), które powodują niszczenie błony osłaniającej przewód słuchowy zewnętrzny.

Jak w praktyce używać kropli LIX?

Zanim przejdziemy do aplikacji preparatu, należy dokładnie umyć ręce i odkręcić opakowanie. Osoba, której aplikujemy krople, powinna przechylić głowę lub położyć się na boku, aby ucho dotknięte dolegliwościami było skierowane ku górze. Trzeba delikatnie pociągać płatek ucha w kierunku szyi i skierować odkręconą butelkę odwróconą do góry dnem, a następnie wycisnąć z niej 1-2 krople wprost do ucha. Pacjent powinien przez kilka minut leżeć w tej samej pozycji, by preparat mógł wpłynąć do przewodu słuchowego. Jeśli pojawi się jego nadmiar, można wytrzeć pozostałości zwykłą chusteczką higieniczną. Po wyciśnięciu kropli należy zatkać przewód słuchowy watą, a buteleczkę z preparatem zakręcić i odstawić. Jeśli na szyjce buteleczki znajdzie się resztka preparatu, najlepiej wytrzeć ją czystą, suchą chusteczką higieniczną.

Kiedy nie stosować kropli LIX?

Nie w każdym przypadku krople LIX mają zastosowanie. Są przeznaczone do doraźnego łagodzenia bólu ucha, ale w okresie nie dłuższym niż 3 dni. Jeśli dolegliwości bólowe nie ustają, najlepiej udać się do lekarza. Kropli nie należy stosować, jeśli doszło do perforacji błony bębenkowej, ani u dzieci, które nie ukończyły jeszcze 6 miesiąca życia.

Przedłużający się ból ucha przebiegający z obrzękiem może sygnalizować, że doszło do zakażenia bakteryjnego lub grzybicznego, co powoduje, że nieunikniona staje się wizyta u specjalisty. Podobnie będzie, jeśli w trakcie stosowania kropli LIX u pacjenta wystąpią objawy alergiczne lub inne niepożądane działania. Należy poinformować o tym fakcie lekarza lub farmaceutę w aptece, a przede wszystkim z miejsca przerwać stosowanie kropli.

Krople LIX są wyrobem medycznym, który należy stosować zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi na opakowaniu lub etykiecie.

Źródła:

Jurkiewicz D., Zielnik-Jurkiewicz B.: Lidokaina w zapaleniach uszu – działanie, bezpieczeństwo, zastosowanie. Terapia, nr specjalny, sierpień 2019. Zagor M., Zakażenia ucha zewnętrznego, https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/choroby/choroby-uszu/106224,zakazenia-ucha-zewnetrznego

Informacje:

LIX krople do uszu

Wyrób medyczny

Przeznaczenie: Wspomagająco przy: stanach zapalnych objawiających się obrzękiem, bólem i swędzeniem przewodu słuchowego zewnętrznego; dolegliwościach, którym towarzyszy ból spowodowany regularną ekspozycją na działanie wody i wilgoci; dolegliwościach, którym towarzyszy ból spowodowany długotrwałym noszeniem, słuchawek lub woskowiną, która zatyka przewód słuchowy zewnętrzny; dolegliwościach, którym towarzyszy ból spowodowany częstym stosowaniem detergentów, które niszczą naturalną błonę osłaniająca przewód słuchowy zewnętrzny.

Wytwórca: EmergoPharm Sp. z o.o. sp.k.

Podmiot prowadzący reklamę: Adamed Pharma S.A.

LIX/14054/09/23