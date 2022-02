Krucabomba zaprasza do Rabkolandu

Niedawno dołączył do niech kolejny – Rabkoland, czyli wyjątkowy park rozrywki w centrum miasta.

Co czeka najmłodszych gości Rabkolandu? Mnóstwo atrakcji dla maluszków, przedszkolaków i uczniaków – przede wszystkim dla dzieci od 1 do 10 roku życia. Karuzele, kolejki górskie, łódeczki, samochodziki, interaktywne place zabaw i małpie gaje – dzieci i rodziców czeka wiele godzin beztroskiej zabawy i radości. Rodzice mogą korzystać z nich ze swoimi dziećmi lub obserwować ich figle z ławeczki lub z kawiarnianego stolika. Dzieci pozostawione sobie nie będą się nudzić, bo w sześciu strefach tematycznych czeka na nich ponad 35 atrakcji. Już w Strefie Wejścia zaczyna się zabawa – a dalej jest tylko lepiej! W Góralskiej Dżungli przywita maluchy krokodyl Oskar, Helmut Wąsidło zaprosi do Cyrku Luna, a owce iRenki wraz z Krucabombą zapewnią rozrywkę w Machinarium. W Wiosce Wikingów spotkają dzieci nie tylko morskie przygody, a Pan Trzmiel zaopiekuje się maluszkami w swojej ukwieconej Dolinie.

Bo właśnie baśniowi mieszkańcy Rabkolandu są powodem, dla którego do parku chce się bez przerwy wracać.

Krucabomba, a właściwie Jędrek Wróbel to wielki rabczański wynalazca. Potrafi z widelca zrobić helikopter, a z helikoptera… widelec. Jego największy wynalazek - zaginacz czasoprzestrzeni - przez przypadek sprowadził do Rabki wszystkie niezwykłe krainy. Jego pomocnicami tworzącymi wokół siebie wesoły chaos są owce Ireny (choć jest ich mnóstwo, wszystkie na imię mają Irena). W Rabkolandzie spotkań możemy także siostrzeńców wynalazcy Jankę i Janka, którzy lubią jeździć na hulajnogach i grać w „Chińczyka”, a nie lubią nieuprasowanych ubrań. Innymi mieszkańcami parku są Klaun Mareczek nazywany też Bombą Śmiechu, Petardą Rozrywki i Dynamitem Humoru oraz Skałuchy, czyli lokalne skrzat, zamieszkujące w jaskiniach pod Rabką. Robią one piękne kolorowe maski, budują fantastyczne kamienne konstrukcje i śpiewają dziwaczne piosenki. Nie lubią za to psikusów krokodyla Oskara, z którego jest naprawdę niezły gagatek. Goście Rabkolandu poznać mogą także Pana Trzmiela, Swena Rudobrodego i Ciocię Marynię.

Spotkania z bohaterami na pewno wszystkich zachwycą, ale odwiedzając Rabkoland gości urzeknie także wystrój parku inspirowany otoczeniem: pięknem natury i lokalną kulturą. Rabkoland wypełniony jest zielenią i kwiatami. Dekoracje, tematyzacje i drewniane atrakcje stworzyli lokalni artyści, snycerze i stolarze, którzy opierają swój fach na góralskich tradycjach. To oni wykonali też wspaniały domek do góry nogami, w którym mozna zafundować swojemu umysłowi nie lada wysiłek. To miejsce, w którym stwierdzenie „świat stanął na głowie” nabiera zupełnie innego znaczenia. Na próżno szukać w nim dobrze nam znanych sił grawitacji, które zostały zastąpione tajemniczymi mocami.

W parku rozrywki Rabkoland zrealizować można bon turystyczny kupując zarówno same bilety wstępu jak i wykorzystując go w punktach gastronomiach. Pobyt będzie też atrakcyjny finansowo, bo wszystkie atrakcje w Parku Rozrywki Rabkoland są w cenie biletu. Dodatkowo płatne są jedynie automaty wrzutowe, loterie oraz gastronomia.